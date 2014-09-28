ارائه گزارش مد و لباس به شورای عالی انقلاب فرهنگی/ تشکیل شورای راهبردی علمی و دانشگاهی لباس

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قبادی امروز یکشنبه در نشست خبری، درباره عملکرد شش ماهه نخست سال کارگروه ساماندهی مد و لباس به برخی موارد اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست سال جاری، اقدامات گسترده‌ ای در راستای توجیه و معرفی فعالیتها همچنین ارتقای دیدگاه مسئولان در حوزه مد و لباس از جمله حضور در جلسات کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی، کمیسیون اصل 90 و شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت.

وی ادامه داد: توجیه افراد در زمینه مد و لباس نکته مهمی است و با وجود اقدامات مهمی که انجام شده اما هنوز نیاز است این موضوع در جامعه بیشتر جا بیفتد. عفاف و حجاب و فعالیتهای مرتبط انجام شده با این موضوع به کمیسیون اصل 90 هم گزارش شد. در کل مسئولیت عفاف و حجاب در کشور به عهده وزارت کشور است اما وزارت فرهنگ و ارشاد در این زمینه بسیار فعال عمل کرده است.

دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس درباره برگزاری جلسات شورای راهبردی این کارگروه، اظهار داشت: در این شورا استادان و کارشناسان حوزه مد و لباس و جمعی از صاحبنظران حضور دارند که به تناسب موضوعات، تصمیم سازیهایی صورت می گیرد. در همین زمینه با ایجاد شوراهای راهبردی در 4 حوزه بین‌ الملل، صنعت، تولید و فروش، علمی و دانشگاهی از نظرات پیشکسوتان در عرصه مد و لباس استفاده شود.

قبادی در ادامه این نشست خبری با ابراز امیدواری از اینکه به زودی شورای راهبردی طراحان با حضور تعداد زیادی از طراحان و کارشناسان این حوزه برگزار شود، افزود: در جشنواره سال جاری، مدیریت و برنامه‌ریزی این بخش توسط شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و اجرا می شود.

مشاور وزیر ارشاد، از دیگر اقدامات کارگروه ساماندهی مد و لباس را راه‌اندازی مراکز توزیع و عرضه لباس بر اساس الگوهای اسلامی و ایرانی اعلام کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری دستگاه‌ها و اتحادیه سراسری پوشاک این مراکز شناسایی شدند. همچنین دومین مرکز ارائه لباسهای اسلامی ایرانی به زودی کار واگذاری خود را به متقاضیان آغاز می کند.

دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس با اشاره به برگزاری 9 نمایش زنده لباس برای زنان و مردان، گفت: بعد از روش غلطی که یکی از مؤسسات در برگزاری نمایش زنده مد و لباس اجرا و ما را تا حدودی با مشکل مواجه کرد، تجدیدنظر جدی در خصوص برگزاری نمایشهای زنده لباس صورت گرفت. به همین منظور در بخش نمایش زنده مد و لباس از مرحله ثبت‌ نام تا پایان اجرا به صورت آیین‌ نامه تدوین و شیوه‌ نامه اجرایی آن به مؤسسات ابلاغ شد.

وی افزود: تا روز گذشته 9 نمایش زنده در کشور برگزار شد که از این میان 8 اجرا مخصوص خانمها و یک اجرا برای آقایان بود، در خصوص اجراهای خانمها باید گفت صرفاً حضور بانوان مجاز بود اما برای لباس آقایان حضور هر دو گروه بلامانع است.

قبادی ادامه داد: برگزاری نمایشهای زنده را تخصصی تر و حرفه ای تر انجام می دهیم، به همین منظور آموزش مدلینگها بر اساس الگوی اسلامی ایرانی در دستور کار است. مجریان برگزاری این نمایشها که باید از سوی کارگروه مجوز داشته باشند لازم است از طریق شیوه نامه ای که ابلاغ می شود،عمل کنند و مدلینگها باید پیش از اجرای نمایش زنده احراز صلاحیت شده باشند.

وی با بیان اینکه کارگروه ساماندهی مد و لباس به دنبال بهپوشی و زیباپوشی مردم است، تاکید کرد: هم اکنون آموزش مدلینگ در دو مؤسسه انجام می‌ شود و دو مؤسسه دیگر نیز در مرحله دریافت مجوز هستند.

دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس، گفت: برای اینکه فردی بتواند کارت صلاحیت مدلینگ را دریافت کند باید 65 ساعت آموزش فنی ببیند که این آموزش شامل مباحث دینی و آموزشهای دینی مرتبط، روشهای فنی نمایش و ارائه محصول بدون تبرج و خودنمایی است و از سوی دیگر بهداشت روحی، روانی و جسمی فرد نیز باید مورد تأیید قرار گیرد؛ یعنی زیبایی فرد طبیعی باشد و نباید عملی روی خود انجام داده باشد.