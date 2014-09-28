به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، برنامه دیدارهای جام ملتهای آسیا 2015 به وقت تهران به شرح زیر است:

گروه A: استرالیا - کره جنوبی - عمان - کویت

گروه B: ازبکستان - عربستان - چین- کره شمالی

گروه C: ایران - امارات - قطر - بحرین

گروه D: ژاپن - اردن - عراق - فلسطین



مرحله گروهی

19دی 93:

بازی 1 (گروه A): استرالیا – کویت / ساعت 12:30 – استادیوم رکتانگلار ملبورن

20 دی 93:

بازی 2 (گروه A): کره جنوبی – عمان / ساعت 8:30 – استادیوم کانبرا

بازی 3 (گروه B): ازبکستان – کره شمالی / ساعت 10:30 – استادیوم سیدنی

بازی 4 (گروه B): عربستان – چین / ساعت 11:30 – استادیوم بریسبان

21 دی 93:

بازی 5 (گروه C): ایران – بحرین / ساعت 12:30 – استادیوم رکتانگلار ملبورن

بازی 6 (گروه C): عربستان – قطر / ساعت 10:30 – استادیوم کانبرا

22 دی 93:

بازی 7 (گروه D): ژاپن – فلسطین / ساعت 10:30 – استادیوم نیوکسل

بازی 8 (گروه D): اردن – عراق / ساعت 11:30 – استادیوم بریسبان

23 دی 93:

بازی 9 ( گروه A): کویت – کره جنوبی / ساعت 10:30 – استادیوم کانبرا

بازی 10 (گروه A): عمان – استرالیا / ساعت 12:30 – استادیوم سیدنی

24 دی 93:

بازی 11 (گروه B): کره شمالی- عربستان / ساعت 10:30 – استادیوم رکتانگلار ملبورن

بازی 12 (گروه B): چین – ازبکستان / ساعت 11:30 – استادیوم بریسبان

25 دی 93:

بازی 13 (گروه C): بحرین – امارات / ساعت 10:30 – استادیوم کانبرا

بازی 14 (گروه C): قطر – ایران / ساعت 12:30 – استادیوم سیدنی

26 دی 93:

بازی 15 (گروه D): فلسطین – اردن / ساعت 10:30 – استادیوم ملبورن

بازی 16 (گروه D): عراق – ژاپن / ساعت 11:30 – استادیوم بریسبان

27 دی 93:

بازی 17 (گروه A): استرالیا – کره جنوبی/ ساعت 11:30 – استادیوم بریسبان

بازی 18 (گروه A): عمان – کویت / ساعت 12:30 – استادیوم نیوکسل

28 دی 93:

بازی 19 (گروه B): ازبکستان – عربستان / ساعت 12:30 – استادیوم رکتانگلار ملبورن

بازی 20 (گروه B): چین – کره شمالی / ساعت 12:30 – استادیوم کانبرا

29 دی 93:

بازی 21 (گروه C): ایران – امارات / ساعت 11:30 – استادیوم بریسبان

بازی 22 (گروه C): قطر – بحرین / ساعت 12:30 – استادیوم سیدنی

30 دی 93:

بازی 23 (گروه D): ژاپن – اردن / ساعت 12:30 – استادیوم ملبورن

بازی 24 (گروه D): عراق – فلسطین / ساعت 12:30 – استادیوم کانبرا

* مرحله یک چهارم نهایی

2 بهمن 93:

بازی 25 (QF1): تیم اول گروه A – تیم دوم از گروه B / ساعت 11:00 – استادیوم رکتانگلار ملبورن

بازی 26 (QF2): تیم اول از گروه B – تیم دوم از گروه A / ساعت 13:00 – استادیوم بریسبان

3 بهمن 93:

بازی 27 (QF3): تیم اول از گروه C – تیم دوم از گروه D / ساعت 10:00 – استادیوم کانبرا

بازی 28 (QF4): تیم اول از گروه D – تیم دوم از گروه C / ساعت 13:00 – استادیوم سیدنی

مرحله نیمه نهایی

6 بهمن 93:

بازی 29 (SF1): برنده بازی 25 – برنده بازی 27 / ساعت 12:30 – استادیوم سیدنی

7بهمن 93:

بازی 30 (SF2): برنده بازی 26 – برنده بازی 28 / ساعت 12:30 – استادیوم نیوکسل

* مرحله حذفی - 10 بهمن 93:

بازی 31 (3rd/4th place): بازنده بازی 29 – بازنده بازی 30 / ساعت 12:30 – استادیوم نیوکسل

مرحله نهایی

11 بهمن 93:

بازی 32 (Final) برنده بازی 29 – برنده بازی 30 / ساعت 12:30 – استادیوم سیدنی