آزادکاران چهار وزن دوم روی باسکول رفتند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، در وزن 61 كيلوگرم مسعود اسماعيل پور در دور نخست به مصاف كنجي يف از ازبكستان مي رود و در صورت برتري در دور دوم با برنده مبارزه لي سئونگ چول از كره جنوبي نفر سوم آسيا و احمد حسين از قطر مسابقه مي دهد.

در اين وزن 15 كشتي گير وزن كشي كرده اند که دولت نيازبيكوف كشتي گير مطرح قزاقستاني نيز در گروه نماينده ايران قرار دارد.

در وزن 74 كيلوگرم عزت اله اكبري پس از استراحت در دور نخست در مرحله يك چهارم نهايي به مصاف محمد بوت از پاكستان مي رود و در صورت برتري در مرحله يك چهارم نهايي،‌ با يكي از كشتي گيران كره جنوبي، چين، مغولستان و نپال مسابقه مي دهد. در اين وزن 14 كشتي گير حضور دارند.

در وزن 86 كيلوگرم ميثم مصطفي جوكار در دور اول با ژان فنگ از چين نفر سوم آسيا مسابقه مي دهد. و در صورت برتري با برنده مبارزه كومار از هند و سومير از نپال مصاف مي دهد. در گروه نماينده ايران كشتي گيران كره جنوبي،‌ ژاپن و مغولستان حضور دارند. در اين وزن 16 كشتي گير به روي باسكول رفته اند.

در وزن 125 كيلوگرم پرويز هادي در دور اول با ژائو دنگ از چين نفر سوم آسيا و نفر پنجم رقابت هاي جهاني مبارزه مي كند. نماينده ايران در صورت پيروزي در دور دوم جارگال ساي خان از مغولستان نفر دوم بازي هاي آسيايي گوانگجو و سالم از عربستان مصاف مي دهد. آيال لازاريف از قرقيزستان و نماينده كره جنوبي در گروه هادي قرار دارند. در اين وزن ده كشتي گير حضور دارند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.