هفتمین طلای ایران برگردن یزدانی درخشید/ کشتی آزاد هم طلایی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رضا يزداني در دیدار فینال وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد بازیهای آسیایی اینچئون توانست ماگمود موسي يف از قرقيزستان را با نتیجه 14 بر 4شکست دهد و نخستین مدال طلای کشتی آزاد را بر گردن آویزد.

یزدانی پیش از رسیدن به فینال، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل خودربولگا دورجخاند از مغولستان با نتيجه 6 بر صفر به برتري دست يافت و در مرحله نيمه نهايي هم مقابل چانگ وون از کره جنوبی با نتيجه 6 بر يك به پيروزي رسيد. مدال طلای رضا یزدانی، هفتمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی اینچئون محسوب می شود.

مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی:

مدال طلا:

نجمه خدمتی (تیراندازی)، محسن محمدسیفی (ووشو)، محسن شادی (روئینگ - قایقرانی)، محمد دانشور (کایرین - دوچرخه‌سواری)، بهداد سلیمی (وزنه‌برداری)، اسماعیل عبادی (تیراندازی با کمان)، رضا یزدانی(کشتی آزاد)

مدال نقره:

نرجس امام قلی نژاد(تیراندازی)، الهه منصوریان(ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر و کیانوش رستمی (وزنه‌برداری)، لیلا رجبی (پرتاب وزنه)، آروین معظمی گودرزی(دوچرخه سواری)

مدال برنز:

سجاد عباسی (ووشو)، تیم روئینگ چهار نفره بانوان، سولماز عباسی (روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نفره مردان و تیم کامپوند مردان، حسین عسکری(دوچرخه سواری)

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.