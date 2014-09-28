طرح های فن آوری گیاهان دارویی در اردبیل تسهیلات کم بهره دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رامز نصیری بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از سایت فندق نمین تصریح کرد: جهاددانشگاهی با راه‌اندازی مرکز رشد فناوری فرآورده‌های گياهان دارويی از ایده‌ها و طرح‌های تولیدی با توجیه اقتصادی بالا حمایت می‌کند.

وی افزود: در راستای برای به ثمر رسيدن این طرح ها تسهیلات کم‌بهره در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و در عین حال فضای فیزیکی و امکانات آزمایشگاهی در اختیار فرد متقاضی قرار داده می شود.

نصیری به ثمر رسیدن و تجاری سازی را اصلی ترین سیاست حمایت از طرح های تولید گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت: در این راستا تاکنون برای چهار طرح پرونده تشکیل شده است.

رئیس جهاددانشگاهی واحد استان از بررسی گونه‌های مختلف گیاهان دارویی در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تحقیقات علمی و پژوهشی انجام شده تولید گیاهان دارویی در استان رونق می‌گیرد.

نصيری به ضرورت راه‌اندازی آزمايشگاه مركز رشد گياهان دارویی تاکید کرد و افزود: در عین حال تحقیقات فندق استان نیازمند حمایت مالی و معنوی دستگاه ها است.

وی با یادآوری اجرای طرح شناسايي ژنوتيپ‌هاي فندق جنگل فندقلو در جهاددانشگاهی تصريح كرد: برنامه‌ریزی برای کشت فندق در 50 هزار هکتار زمین انجام شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان كمك به احیای جنگل فندقلو و توسعه كشت فندق در استان را از برنامه‌های اساسی مجموعه کاری خود برشمرد و افزود: در نظر داریم با راه‌اندازی مزرعه گياهان دارويی کشت و مصرف این گیاهان فرهنگ سازی شود.