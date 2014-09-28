به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه تست تسلیحات جدید این نیرو با حضور در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه انقلاب اسلامی، استکبار جهانی را دشمن درجه یک خود میداند آمادگی پاسخگویی به هرگونه تعرض دشمنان در نقاط مختلف بهویژه در شمال غرب و جنوب شرق کشور را دارد.
وی افزود: صحبتهایی توسط برخی افراد مطرح میشود مبنی بر اینکه این روزها در شمال غرب و جنوب شرق دشمن حمله میکند و پاسگاه نظامی را آتش میزند؛ اما بنده بهعنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه این اطمینان خاطر را به مردم میدهم که هیچ تغییر خاصی در شمال غرب و جنوب شرق ایجاد نشده است.
فرمانده نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: از سال 90 در شمال غرب اقداماتی را در جهت امنیت پایدار و استقرار در مرزها خصوصا در ارتفاعات حاج ابراهیم و قندیل شروع کردهایم که بهطور مستمر ادامه دارد.
سردار پاکپور بیان کرد: اینکه پژاک یا داعش بخواهند علیه ایران دست به اقدامی بزنند یک توهم است؛ چراکه ما از سال 90 اراده خودمان را به دشمنانی چون پژاک تحمیل کردهایم.
وی با بیان اینکه از سال گذشته در مرزهای جنوب شرق و برخی نقاط که قبلاً در آنجا حضور نداشتیم مستقر شدهایم، افزود: حتی در دمای منفی 40 درجه و با وجود بارش برف سنگین و سرمای شدید هوا، رزمندگان ما با اقتدار در مرزهای کشور خصوصاً مرزهای جنوب شرق بهصورت همهجانبه دفاع میکنند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه ادامه داد: پهپادهای ما هماکنون در جنوب شرق ماموریتهای شبانهروزی انجام میدهند و پهپادهای شناسایی بهطور مستمر در جنوب شرق در حال رصد هرگونه تحرکی هستند.
سردار پاکپور در پایان به اقدام منفعلانه تروریستهای جیشالظلم مبنی بر حمله به یک پاسگاه در سراوان اشاره کرد و گفت: ملت ایران نگران چنین اتفاقاتی نباشند؛ چراکه این گروهکهای تروریستی هیچ عقبهای ندارند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه خبر داد:
ماموریت شبانهروزی پهپادها در مرزهای کشور/ آمادگی پاسخگویی به متعرضان شمال غرب و جنوب شرق
فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه آمادگی هرگونه پاسخگویی به تعرض دشمنان در نقاط مختلف بهویژه در شمال غرب و جنوب شرق کشور را داریم، گفت: پهپادهای ما هماکنون در جنوب شرق ماموریتهای شبانهروزی انجام داده و بهطور مستمر در حال رصد هرگونه تحرکی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه تست تسلیحات جدید این نیرو با حضور در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه انقلاب اسلامی، استکبار جهانی را دشمن درجه یک خود میداند آمادگی پاسخگویی به هرگونه تعرض دشمنان در نقاط مختلف بهویژه در شمال غرب و جنوب شرق کشور را دارد.
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