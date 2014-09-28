احتمال برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال در هرمزگان/ امکانات خوبی در هرمزگان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علي كفاشيان عصر یکشنبه در دیدار با استاندار هرمزگان با اشاره به برگزاري مجمع ساليانه هيئت فوتبال استان هرمزگان، بيان داشت: فوتبال اين استان از مديران و مسئولاني برخوردار است كه با علاقه فراوان براي اين رشته ورزشي كار مي كنند و هرمزگان از قوي ترين استان ها در زمينه فوتبال محسوب مي شود.

وي ادامه داد: در زمينه تقويت تيم هاي پايه و ايجاد آكادمي ها توسط باشگاهها، فوتبال بانوان، فوتبال ساحلي و فوتسال در اين استان اقدامات خوبي انجام شده و تيم زير 12 ساله هاي اين استان در جشنواره كشوري نمايش بسيار خوبي داشت.

رئيس فدراسيون فوتبال افزود: با توجه به داشتن امكانات و ظرفيت هاي خوب برنامه هايي داريم تا مسابقات بين المللي در زمينه تيم هاي اميد آسيا، جشنواره زير 14 ساله هاي آسيا و مسابقات فوتبال ساحلي را در استان هرمزگان برگزار كنيم.

كفاشيان اظهار داشت: همچنين اين استان از استاديوم هاي استاندارد و خوبي برخوردار است كه امكان دارد حتي در صورت موافقت كارلوس كي روش سرمربي تيم ملي يك اردوي تيم ملي پيش از مسابقات جام ملتهاي آسيا با توجه به همخواني شرايط آب و هوايي هرمزگان با كشور ميزبان در اين استان برگزار شود.

وي با بيان اينكه هرمزگان يكي از قطب هاي بزرگ فوتبال كشور است، عنوان كرد: اين استان با توجه به همجواري با كشورهاي حاشيه خليج فارس مي تواند در زمينه ارتباطات و برگزاري مسابقات بين المللي با حضور اين كشورها بسيار موثر و محل مناسبي براي برپايي اردوهاي تيمهاي ملي باشد و چشم انداز مناسبي براي رشد و توسعه فوتبال اين استان در حال اجراست.