https://mehrnews.com/x3cRWB ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ کد مطلب 6924316 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و پنجمین شب پایداری و مقاومت یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و پنجمین شب پایداری و مقاومت برگزار شد. دریافت 152 MB کد مطلب 6924316 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود روایت حضور مردم آستانه اشرفیه در صد و هفتاد و پنجمین شب تجمعات اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج تجمع باشکوه شبانه مردم سلماس در تداوم شب های مقاومت ملی اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج جنگ رمضان تجمع مردمی
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