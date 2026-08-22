امام جمعه شاهرود: مساجد همچنان انقلابی و پای کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی شامگاه شنبه در ویژه‌برنامه گرامیداشت روز مسجد که در حاشیه اجتماع اقتدار مردم انقلابی در میدان امام شاهرود برگزار شد، با اشاره به جایگاه مساجد اظهار کرد: مسجد در دوران پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تا امروز، نقشی ویژه و اثرگذار داشته است.

وی افزود: نگاه مردم و مسئولان به مسجد باید نگاهی جدی باشد تا بتوانیم از این ظرفیت ولایی به بهترین شکل استفاده کنیم.

امام جمعه شاهرود با اشاره به معرفی و تقدیر از مساجد نمونه شهرستان در سال جاری گفت: امسال تعدادی از مساجد به عنوان مسجد نمونه شهرستان شاهرود معرفی و تقدیر می‌شوند که این انتخاب بر اساس شاخص‌ها و ملاک‌هایی انجام شده است و به معنای غیرفعال یا ناموفق بودن سایر مساجد نیست.

امینی ادامه داد: قدردانی از برخی مساجد به عنوان مسجد نمونه، با هدف ترویج محاسن و فعالیت‌های مساجد، همچنین عرض ارادت به مساجد و خادمان آنها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه همه مساجد شهرستان شاهرود انقلابی و پای کار هستند، تأکید کرد: مراسم گرامیداشت روز مسجد در حقیقت قدردانی از همه مساجد و خادمان آنها است.

امام جمعه شاهرود همچنین با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی مساجد در این شهرستان گفت: این مراسم طی دو سال اخیر به دلیل تقارن با ایام اربعین برگزار نشد، اما امسال به حمدالله با استقبال خوب مردم و مساجد و در اقدامی ابتکاری، همزمان با اجتماع اقتدار مردم شاهرود برگزار شد.