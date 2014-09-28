به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، دهمین روز بازیهای آسیایی اینچئون درحالی فردا دوشنبه پیگیری میشود که ورزشکاران ایران در این روز در 7 رشته ورزشی به مصاف حریفان آسیایی خود میروند. در این روز تیم هندبال ایران در دیدار نیمه نهایی به مصاف تیم چند ملیتی قطر میرود و والیبال ایران در دیداری حساس برابر کرهجنوبی قرار خواهد گرفت.
همچنین در بخش انفرادی بیشتر توجهات به دو رشته قایقرانی و کشتی که تیم ایران شانس افزایش تعداد مدالهای خود را دارد. در قایقرانی، ورزشکاران کشورمان در 11 رشته شانس رسیدن به مدال را دارند و رقابتهای کشتی هم در 4 وزن برگزار میشود و آزادکاران ایران شانس کسب 4 مدال را دارند. البته در دوومیدانی هم باید منتظر عملکرد ایرانیها برای بیشتر شدن تعداد مدالهای کاروان ورزش کشورمان بود.
برنامه ورزشکاران ایران در روز دهم بازیهای آسیایی به شرح زیر است:
هندبال:
* ایران - قطر، مرحله نیمه نهایی، ساعت 16
والیبال:
* ایران - کرهجنوبی، ساعت 17
قایقرانی:
* احمدرضا طالبیان، فینال کایاک تک نفره 1000 متر مردان، ساعت 10
* شاهو ناصری، فینال کانوی تک نفره 1000 متر مردان، ساعت 10:10
* آرزو حکیمی، فینال کایاک تک نفره 500 متر زنان، ساعت 10:40
* علی آقا میرزا وسعید فضل اولی، فینال کایاک دونفره 1000 متر مردان، ساعت 11
* پژمان دیوسالار و سید کیا اسکندانی، فینال کانوی دونفره 1000 متر مردان، ساعت 11:20
* احمدرضا طالبیان، حمیدرضا ترکی، فرزین اسدی و امین بوداغی، کایاک 4 نفره 1000 متر مردان، ساعت 12:15
* آرزو حکیمی، فینال کایاک تک نفره 200 متر زنان، ساعت 14
* علیرضا علیمحمدی، فینال کایاک تک نفره 200 متر مردان، ساعت 14:15
* عادل مجللی، فینال کانوی تک نفره 200 متر مردان، ساعت 14:10
* سعید فضل اولی و علیرضا علیمحمدی، فینال کایاک دونفره 200 متر مردان، ساعت 14:50
* مینا عبدالهی و هدیه کاظمی، فینال کایاک دونفره 500 متر مردان، ساعت 15
کشتی: (آغاز مرحلههای مقدماتی از ساعت 13 - آغاز فینال ساعت 19)
* مسعود اسماعیلپور 61 کیلوگرم
* عزتالله اکبری، 74 کیلوگرم
* میثم مصطفی جوکار، 86 کیلوگرم
* پرویز هادی، 125 کیلوگرم
قایقرانی بادبانی:
احمد احمدی
دوومیدانی
* سپیده توکلی، پرش طول، ساعت 10
* سپیده توکلی، پرتاب نیزه، ساعت 11:40
* سپیده توکلی، 800 متر، ساعت 18:35
* کیوان قنبرزاده و محمدرضا وظیفهدوست، فینال پرش ارتفاع مردان، ساعت 18:30
* رضا قاسمی، سجاد هاشمی، مهدی رحیمی، سینا روحانی، احسان طهماسبی و مهدی زمانی، 4 در 400 متر امدادی، ساعت 19:52
بوکس:
* سجاد محرابی، وزن 75 کیلوگرم
* امین قاسمیپور، وزن 69 کیلوگرم
* احسان روزبهانی، وزن 81 کیلوگرم
هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کرهجنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا میکند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.
نظر شما