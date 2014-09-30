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۸ مهر ۱۳۹۳، ۷:۰۳

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

وداع تلخ کاپیتان تکواندو با بازیهای آسیایی/ یوسف کرمی حذف شد

وداع تلخ کاپیتان تکواندو با بازیهای آسیایی/ یوسف کرمی حذف شد

یوسف کرمی سرگروه تیم ملی تکواندو ایران که یکی از شانس های کسب مدال طلا در هفدهمین دوره بازیهای آسیایی بود، در اولین مبارزه خود برابر حریفی از ازبکستان شکست خورد تا وداع تلخ و زودهنگامی با این دوره از بازیها داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سرگروه تيم ملي تكواندو كه دو طلا از دوحه و گوانگجو داشت بعد از شكست در المپيك لندن قصد داشت با طلاي اينچون از دنياي قهرماني خداحافظي كند كه جسور ازبك كه دو ماه قبل در فينال قهرماني آسيا موفق به شكست كرمي شده بود اين اجازه را به سرگرم تيم ملي تكواندو نداد تا كرمي وداع تلخي با تكواندو داشته باشد.

یوسف کرمی در همان راند اول 3 امتیاز به حریف داد و با وجود تلاشی که از خود نشان داد نتوانست برابر این حریف ازبکستانی امتیازات لازم را بگیرد و در پایان 5 بر 4 بازنده شد تا وداع تلخ و زودهنگامی با بازیهای آسیایی داشته باشد.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 2380567

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