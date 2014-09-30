به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مسعود حجی‌زواره نخستین نماینده تکواندو مردان ایران بود که صبح امروز در بازی‌های آسیایی به روی شیاپ‌چانگ رفت. وی در وزن 74- کیلوگرم ابتدا با "تام دونگ" از ویتنام مبارزه کرد و با شکست حریف خود به دور دوم راه یافت. زواره این مبارزه را 6 بر صفر به سود خود پایان داد.



وی در دور بعد با جاس واند از هند مبارزه می‌کند.

