به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مسعود حجیزواره نخستین نماینده تکواندو مردان ایران بود که صبح امروز در بازیهای آسیایی به روی شیاپچانگ رفت. وی در وزن 74- کیلوگرم ابتدا با "تام دونگ" از ویتنام مبارزه کرد و با شکست حریف خود به دور دوم راه یافت. زواره این مبارزه را 6 بر صفر به سود خود پایان داد.
وی در دور بعد با جاس واند از هند مبارزه میکند.
نماینده وزن 74- کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه خود از سد حریف ویتنامی گذشت.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مسعود حجیزواره نخستین نماینده تکواندو مردان ایران بود که صبح امروز در بازیهای آسیایی به روی شیاپچانگ رفت. وی در وزن 74- کیلوگرم ابتدا با "تام دونگ" از ویتنام مبارزه کرد و با شکست حریف خود به دور دوم راه یافت. زواره این مبارزه را 6 بر صفر به سود خود پایان داد.
کد مطلب 2380565
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