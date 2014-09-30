  1. ورزش
  2. بازیهای آسیایی اینچئون
۸ مهر ۱۳۹۳، ۶:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

مسعود حجی‌زواره نماینده ویتنام را شکست داد

مسعود حجی‌زواره نماینده ویتنام را شکست داد

نماینده وزن 74- کیلوگرم ایران در نخستین مبارزه خود از سد حریف ویتنامی گذشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، مسعود حجی‌زواره نخستین نماینده تکواندو مردان ایران بود که صبح امروز در بازی‌های آسیایی به روی شیاپ‌چانگ رفت. وی در وزن 74- کیلوگرم ابتدا با "تام دونگ" از ویتنام مبارزه کرد و با شکست حریف خود به دور دوم راه یافت. زواره این مبارزه را 6 بر صفر به سود خود پایان داد.

وی در دور بعد با جاس واند از هند مبارزه می‌کند.
 

کد مطلب 2380565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها