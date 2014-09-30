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۸ مهر ۱۳۹۳، ۵:۵۳

گزارش خبرنگار مهر از اینچئون؛

سوسن حاجی‌پور تکواندوکار قزاق را شکست داد

سوسن حاجی‌پور تکواندوکار قزاق را شکست داد

نماینده وزن 53- کیلوگرم تکواندو زنان ایران مبارزاتش را با پیروزی بر نماینده قزاق شروع کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابتهای تکواندو زنان بازی‌های آسیایی صبح امروز سه‌شنبه آغاز شد که طی آن سوسن حاجی‌پور در وزن 53- کیلوگرم موفق شد در نخستین مبارزه خود از سد حریف قزاقستانی عبور کند. در این مبارزه حاجی‌پور با امتیاز 9 بر 3 دارنده مدال نقره و برنز آسیا را با شکست بدرقه کرد.

حاجی‌پور که در دوره قبل بازی‌های آسیایی به مدال برنز دست یافته بود در مرحله بعد با قرعه سختی مواجه شده و باید با برنده دیدار "ساریتا" از تایلند (نایب قهرمان جهان و دارنده مدال برنز آسیا) و "نیکولاس چام" از فیلیپین (نایب قهرمان آسیا) مبارزه کند.
 

کد مطلب 2380559

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