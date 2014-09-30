به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، رقابتهای تکواندو زنان بازی‌های آسیایی صبح امروز سه‌شنبه آغاز شد که طی آن سوسن حاجی‌پور در وزن 53- کیلوگرم موفق شد در نخستین مبارزه خود از سد حریف قزاقستانی عبور کند. در این مبارزه حاجی‌پور با امتیاز 9 بر 3 دارنده مدال نقره و برنز آسیا را با شکست بدرقه کرد.

حاجی‌پور که در دوره قبل بازی‌های آسیایی به مدال برنز دست یافته بود در مرحله بعد با قرعه سختی مواجه شده و باید با برنده دیدار "ساریتا" از تایلند (نایب قهرمان جهان و دارنده مدال برنز آسیا) و "نیکولاس چام" از فیلیپین (نایب قهرمان آسیا) مبارزه کند.

