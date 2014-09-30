نقش سرداران دیزیچه در شکستن حصر آبادان/ به زودی کتاب شهدای دیزیچه رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته نهمین یادواره 107 شهید شهرستان دیزیچه با حضور مسئولان نظامی و دولتی و مردم شهیدپرور این شهرستان برگزار شد.



این مراسم با حضور 7 هزار نفر مردم انقلابی و شهیدپرور دیزیچه و مبارکه، خانواده معظم شهدا، بسیجیان و مسئولان استانی و شهری، فرماندهان و سرداران دفاع مقدس در جواز گلزار شهدای این شهرستان و امامزاده سلیمان برگزار شد.



در مراسم یادواره بیش از 100 شهید دیزیچه برنامه های مختلفی همچون خاطره گویی سید ناصرحسینی نویسنده کتاب "پایی که جا ماند"، اجرای نمایش رادیویی دفاع مقدس با بازی مهدی شهداد و حسین جویره که گذری بر زندگی شهید محمدرضا عطایی فرمانده سپاه آبادان داشت و سرودهای قدیمی و خاطره انگیز دفاع مقدس همچون "مادر برام قصه بگو" توسط گروه سرود کر مولا اجرا شد.



در جمع شرکت کنندگان یادواره چهره های ارزشمندی همچون سید ناصر حسینی نویسنده کتاب "پایی که جا ماند" حضور داشتند که این کتاب به تعبیر رهبر معظم انقلاب و برترین کتاب سال لقب گرفته است.



حضور 7 هزار نفر در مراسم یادواره شهدا



ثابت راسخ شهردار دیزیچه پس از این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: سعی کردیم برنامه های ما در این یادواره سمت و سوی هنری داشته باشد و از این رو از مجری توانمند یادواره ها آقای نظام الاسلامی برای اجرا دعوت و ومهمانان ویژه ای همچون سید ناصر حسینی نویسنده کتاب پایی که جا ماند نیز استفاده شد که به فرموده رهبر معظم انقلاب این کتاب به خوبی رشادت های نوجوانان ما را در زندان های بعثی به رخ کشیده و به خباثت های دژخیمان بعثی نیز پرداخته است.



ثابت راسخ با بیان اینکه شهر دیزیچه دارای 20 هزار نفر جمعیت است، تاکید کرد: استان اصفهان با 24 هزار شهید و 400 سردار در کشور شاخص است و شهر دیزیچه به نسبت خود دارای 107 شهید و رزمندگان آزادگان جانبازان و سرداران است که در کنار حضور 7 هزار نفر از مردم در این یادوراه خود نشان بلوغ فکری و عقیدتی مردم این خطه دارد.



شهردار دیزیچه با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری این شهر ابراز داشت: در هفته دفاع مقدس با همکاری سپاه ناحیه مبارکه و همکاری بسیج ناحیه امام حسین (ع) نمایشگاهی تشکیل شد تا مردم و نسل سوم با ارزش های دفاع مقدس آشنا شوند و کتاب شهدای دیزیچه که جمع بندی از خاطرات ایشان است به زودی رونمایی و چاپ می شود.



مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان نیز با بیان اینکه موفقیت امروز ایران در عرصه های مختلف به برکت خون پاک شهدا بوده است، تاکید کرد: برگزاری نهمین یادواره شهدای دیزیچه در این شهر نشان از عزم ملی مردم شهیدپرور دیزیچه و مدیریت جهادی مسئولان این شهرستان است.



وی ادامه داد: دیزیچه با تقدیم 107 شهید در دوران دفاع مقدس در دوران هشت سال دفاع مقدس و با توجه به حضور 5 سردار ارجمند در این شهر از جمله سردار شهید عطایی و سردار شهید قدرت‌الله علیرضایی ثابت کرد که شهری رزمنده‌پرور است.



شیروانیان در ادامه با بیان اینکه‌ امنیت، آسایش و آرامش امروز کشور به برکت خون شهداست، تصریح کرد: از برکات دفاع مقدس می‌توان به توسعه مقاومت و ایستادگی ملت ایران و دیگر ملل آزاد و کشورهای همسایه اشاره کرد.



رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان بیان داشت: دوران هشت سال دفاع مقدس و ایستاگی رزمندگان اسلام به دشمنان ما ثابت کرد که ملت ایران با وجود همه سختی‌ها و عدم توازن و برابری در تجهیزات نظامی، اجازه کوچک‌ترین نگاه نامربوط را به این مرز و بوم نمی ‌دهد.



گوش به فرمان ولایت بودن رمز پیروزی ملت ایران علیه دشمنان



وی اضافه کرد: تداوم حضور ملت ایران در صحنه و گوش به فرمان ولایت بودن آنها ، رمز پیروزی علیه دشمنان انقلاب و اسلام است.



سردار شیروانیان اشاره به عملیات حصر آبادان کرد و ابراز داشت: در عملیات ثامن الائمه نقش امامت و ولایت برای همه دوستان و حتی دشمنان خارجی ثابت شد؛ زمانی که ایشان فرمان دادند که " حصر آبادن باید شکسته شود".