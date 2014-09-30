سال 2014 میلادی مرگبارترین سال پناهجویان غیرقانونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار روزنامه تاگس اشپیگل، این سازمان در ادامه گزارش خود آورده است در سال جای میلادی بیش از ۳ هزار پناهجو هنگام گذر از دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. تعداد قربانیان در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میلادی یعنی وقتی که با آغاز دوران موسوم به "بهار عرب" میزان پناهجویان به شکل بی سابقه ای افزایش یافت، دو برابر شده است.

در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که بالاترین میزان قربانیان مهاجرت غیرقانونی بعد از دریای مدیترانه در مناطق شرقی آفریقا و همچنین مرز آمریکا و مکزیک ثبت شده است.

" لئونارد دویل" سخنگوی این سازمان هنگام ارائه این گزارش گفت: ما علاقمندیم تا توجه جهانیان را به ابعاد تکان دهنده و غیرانسانی این مساله جلب کرده و در صدد هستیم در این میان آمار مرگ و میر به حداقل ممکن برسد.

بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از آغاز قرن بیست و یکم تاکنون ۴۰ هزار پناهجوی غیرقانونی جان باخته اند که بیش از ۲۲ هزار تن از آنها در راه رسیدن به اروپا از پای در آمده اند.