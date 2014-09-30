رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از خانواده شهداي این سازمان تجليل كرد

به گزارش خبرنگار مهر، اين ديدار صبح سه شنبه با حضور رئیس سازمان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه یاسوج و جمعی از مدیران ستادی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در اين ديدار گفت: مؤثرترین نیروها در بدنه مجموعه صنعت و معدن استان از خانواده معظم شهدا و ایثارگران هستند.

داریوش دیودیده اظهار داشت: بهترين خدمت براي ادامه راه شهدا اين است كه اهداف آنها را بشناسيم و در جهت ترويج و نهادينه كردن اين اهداف تلاش كنيم و قطعا هدف شهدا چيزي جز حفظ نظام اسلامي نبود.

دیودیده با بیان اینکه ادامه راه شهیدان، رسالت حساس، خطیر و سرنوشت سازی است، افزود: مهم‌ترين نقش در مسير و اهداف انقلاب اسلامي ايران را شهدا ايفا كردند و ما امروز مديون اين شهدا هستيم و طبعا سزاوارترين افراد براي ادامه راه آن ‌ها فرزندان و خانواده ‌شان هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه 30 نفر از کارکنان سازمان صنعت و معدن و ادارات شهرستانی از یادگاران دفاع مقدس و از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان هستند، تاکید داشت: مؤثرترین نیروها در بدنه مجموعه صنعت و معدن استان همین افراد هستند.

وی یکی از مهمترین برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا دانست وگفت: در این راستا نیز بازدیدها و نشست های به مناسبت های مختلف با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان به صورت مستمر در حال انجام است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه یاسوج نیز در این دیدارها گفت: فرهنگ ایثار و شهادت در بردارنده آثار و برکات عظیمی است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم جامعه ما را شامل می شود.

داریوش مثنوی با بیان اینکه ایثار و شهادت، به عنوان یک فرهنگ متعالی در زمره عالی ترین مفاهیم الهی و نتیجه والاترین ارزش هایی است که یک انسان متعهد می تواند به آن مقام دست یابد، بيان کرد: این مفاهیم اثر گذار و حرکت آفرین قادرند تا فضای یک جامعه را بصورت گسترده تحت تأثیر قرار دهند و والاترین برکات را برای آن به همراه داشته باشند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه یاسوج اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از مجموعه های فعال در پاسداشت خانواده معزز شهدا و همچنین پرتلاش در حوزه های فرهنگی و انقلابی است و امیدواریم این روند قابل تقدیر ادامه داشته یاشد.

در پایان از سوی مسئولان صنعت، معدن و تجارت استان از خانواده این دو شهید تجلیل به عمل آمد.