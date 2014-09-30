روش جدید پرسپولیس برای پرداخت دستمزد بازیکنانش

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از انتخاب حمید درخشان به عنوان سرمربی پرسپولیس، وی طرح پرداخت هفتگی قراردادها را از طرف اعضای هیات مدیره به بازیکنان منتقل و خبر آنرا رسانهای کرد. بر این اساس مسئولان باشگاه پرسپولیس در نظر داشتند تا با پرداخت هفته به هفته قراردادها، ضمن فراهم آوردن رضایت خاطر بازیکنان مشکلات مالی باشگاه را هرچه زودتر کاهش دهند.
هرچند ابتدا برابر این تصمیم و طرح جدید مخالفتهایی صورت گرفت و بعضی از بازیکنان خواهان دریافت پولهای یکجا بودند ولی در نهایت پرداخت هفتگی قراردادها تصویب شد تا برای اولین بار این نوع قراردادها در ایران همانند کشورهای اروپایی، شکل رسمی به خود بگیرد.
حمیدرضا سیاسی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: دو، سه هفته ای است که طرح جدید پرداخت قرارداد بازیکنان عملی شده است و ما به صورت هفتگی قرارداد بازیکنان پرسپولیس را پرداخت میکنیم.
وی افزود: ما در صدد هستیم تا هر چه زودتر مشکل بازیکنان را برطرف کنیم. فکر نمیکنم چنین شیوه پرداختی در تیمهای دیگر ایران وجود داشته باشد. تا حالا پرداخت هفتگی قرارداد در دیگر تیمهای ایرانی را نشنیدهام.
البته اختلافاتی هم بر سر درصد پرداخت هفتگی وجود داشته است که سیاسی درباره میزان این درصد صحبتی نکرد. با این حال به نظر میرسد هر هفته بین 3 تا 5 درصد از قراداد بازیکنان پرسپولیس به آنها پرداخت میشود تا این روش در یکی از بزرگترین باشگاههای ایران عملی شود.
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