بزرگداشت پوران درخشنده در کالیفرنیا/ «هیس!» در مدارس آمریکا پخش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «هیس! دخترها فریاد نمیزنند» به کارگردانی پوران درخشنده روز 5 مهرماه سال جاری مصادف با 27 سپتامبر 2014 با حضور این فیلمساز ایرانی در هفتمین دوره جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکا به نمایش درآمد و مورد توجه ایرانیان و آمریکایی های حاضر در جشنواره قرار گرفت و پس از آن در مراسم بزرگداشتی از زحمات يك عمر فعاليت هنری پوران درحشنده تجلیل به عمل آمد.
پس از نمایش فیلم «هیس! دخترها فریاد نمیزنند»، جلسه پرسش و پاسخ با حضور پوران درخشنده کارگردان این فیلم برگزار شد و این فیلمساز ایرانی به سؤالات تماشاگران حاضر در جشنواره پاسخ داد.
تعدادی از خانوادههای آمریکایی معتقد بودند که ضروری است این فیلم در مدارس آمریکا نیز پخش شود تا پدر و مادرها و مسولان فرزندان و همچنین دانشآموزان نیز با چنین موضوع هایی که در واقع مساله آن ها هم هست آشنا شوند و هر چه در این زمینه صحبت شود و به دانشآموزان و خانوادهها آگاهی داده شود.
تماشاگران حاضر در هفتمین جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو به خاطر ساخت فیلم «هیس! دخترها فریاد نمیزنند» و آگاهی آن ها از وضعیت فرزندانشان از پوران درخشنده تشکر کردند.
هفتمین جشنواره فیلمهای ایرانی سان فرانسیسکو با نمایش فیلمهایی از کارگردانان ایرانی و غیر ایرانی با موضوع ایران در روزهای 5 و 6 مهرماه سال جاری در شهر سانفرانسیسکو در آمریکا برگزار شد.
فیلم سینمایی «هیس! دخترها فریاد نمیزنند» در آخرین حضور بینالمللی خود در بخش رقابتی دهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم اوراسیا در شهر آلماتی در کشور قزاقستان به نمایش درآمد.
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