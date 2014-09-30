بدهی مالیاتی 16 میلیارد تومانی موسسه ایران/ مالیات حقوق کارکنان روزنامه ایران پرداخت نشده است

در پی اعلام مسدود شدن حسابهای روزنامه ایران از سوی وزیر اقتصاد که شب گذشته در دیدار طیبنیا با فعالان فرهنگ و هنر صورت گرفت، محمدتقی روغنیها مدیرعامل موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران صبح امروز سهشنبه 8 مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در باره این موضوع گفت: بین سال 88 و 91 اتفاقاتی در موسسه ایران افتاده که باعث شده این موسسه فرهنگی و مطبوعاتی از پوشش معافیت مالیاتی خارج شود. 2 تصمیم نادرست در این خصوص گرفته شد؛ اول اینکه شرکتی را با عنوان «مطالعات بازرگانی» برای جذب آگهی تاسیس کردند که هر چند به لحاظ اصولی این کار، اقدام درستی بوده و این شرکت فعالیت های مطبوعاتی و در قالب امور جاری روزنامه را انجام میداد ولی به دلیل آنکه به عنوان شرکتی تجاری ثبت شده بود و از معافیت مربوط به موسسات فرهنگی برخوردار نبود، همین امر باعث شد مشمول پرداخت مالیات شود.
وی ادامه داد: البته فعالیت این شرکت پس از دو سال متوقف شد ولی بدهیهای مالیاتی آن کماکان پابرجا ماند و جریمههای متعددی هم بر آن تعلق گرفت. ظاهراً دوستانی که این شرکت را تاسیس کرده بودند، توجهی به این مسئله نداشتهاند. به هر حال سازمان امور مالیاتی مطابق ضوابط خودش، برای این شرکت مالیات وضع کرده و هر روز هم به آن جریمه خورده است و در مجموع حدود 9 میلیارد تومان مالیات بر آن تعلق گرفته است.
مدیرمسئول روزنامه ایران در خصوص تصمیم نادرست دوم هم یادآور شد: مسئولان وقت در اقدامی دیگر، مالیات حقوق و دستمزد پرسنل و کارکنان روزنامه ایران را پرداخت نکردهاند و از آنجا که قوانین مالیاتی در این خصوص در مورد موسسات فرهنگی که از پرداخت مالیات معاف هستند، به صورت جدیتر اِعمال میشود، عدم پرداخت مالیات بر حقوق در سالهای 88 تا 91 باعث شده که موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران، به طور کامل از شمول معافیت مالیاتی خارج شود و روی تمام فعالیتهای مالی آن، مالیات اِعمال شود و البته این مالیاتهای اخیر هم پرداخت نشده و جریمه روی جریمه آمده و انباشته شده است.
مدیرعامل موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران رقم جریمههای مالیاتی ناشی از این تصمیمات نادرست در 3 سال مورد اشاره را حدود 16 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به وضعیت نامطلوب مالی موسسه، تلاش زیادی به عمل آمد تا فعالیتهای جاری و انتشار روزنامههای ایران، ایران ورزشی، ایران دیلی (انگلیسی)، الوفاق (عربی)، ایران سپید (ویژه نابینایان) و مجله ایران آذین که از جمله تولیدات این موسسه فرهنگی مطبوعاتی است متوقف نشود و ما چندین ماه است به صورت جدی درگیر این مشکل هستیم و البته تلاش هم کردهایم و میکنیم که مشمل به طریقی حل شود. البته مسئولان در بخشهای اقتصادی دولت کار قانونی خودشان را انجام میدهند و ما هم تلاش میکنیم خارج شدن موسسه از دایره معافیت مالیاتی، نادیده گرفته شود و ما هم مثل سایر موسسات فرهنگی کماکان از پرداخت این مالیات معاف باشیم.
وی در مورد نحوه ارتزاق موسسه متبوعش از دولت هم تاکید کرد: روزنامه ایران و سایر نشریاتی که در موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به چاپ میرسند، با صاحب امتیازی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منتشر میشوند و به همین دلیل نیز عنوان دولتی دارند و روزنامهها و نشریات دولت تلقی میشوند اما این به معنای دریافت بودجه از دولت نیست. موسسه ایران موسسهای خصوصی است که برای ادامه فعالیت خود صرفا متکی به دریافت آگهی و فروش روزنامه است و هیچگونه ردیف بودجه دولتی ندارد. این نکته مهمی است که بسیاری از آن اطلاع ندارند. عنوان دولتی بودن روزنامه ایران و سایر روزنامههای این موسسه تبعات مختلفی برای موسه در پی داشته و به عنوان مثال حتی یارانه کاغذ که به عموم روزنامههای بخش خصوصی داده میشود، شامل حال روزنامههای ما نمیشود، در حالی که ما هیچگونه بودجهای از دولت و بخش عمومی دریافت نمیکنیم.
روغنیها با اشاره به نامهنگاریهای صورت گرفته با وزیر اقتصاد و همچنین قول مساعد وی برای حل این مشکل، ادامه داد: تلاش زیادی انجام شده تا با کمک مراجع ذیربط از جمله اعضای هیات امنا و مشاور رسانهای ریاست جمهوری و با مساعدت وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشکل بدهیهای مالیاتی موسسه با توجه به قوانین و ضوابط موجود به نحو مطلوبی فیصله یابد تا انتشار روزنامهها و نشریاتی که دولت صاحب امتیاز آن است، با وقفه مواجه نشود و در ادامه کار مجموعه ای با بیش از 600 نفر فعال در حوزه رسانه و فرهنگ اختلالی پدید نیاید.
مدیرعامل موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران در پایان گفت: به هر حال این مسئله پروسه اداری خود را طی میکند و ما در این خصوص جلسات متعددی را با مسئولان سازمان امور مالیاتی برگزار کردهایم. ما به یک مصوبه هیئت دولت که ناظر بر مساعدت بیشتر به موسسات و سازمانهای فرهنگی است، اتکا کردهایم و همانطور که گفتم امیدوار هستیم که مشکل به طریقی حل شود.
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