جزئیات حمایت مالی ستاد فناوریهای نرم و هویت ساز از طرحهای پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی سیادتی در زمینه ارتباط اقتصاد، فرهنگ و علم و فناوری گفت: فرهنگ مقوله مهمی است و باید برای آن هزینه کنیم. مثلاً در حوزه نشر میانگین تیراژ ما از سه هزار به هزار و دویست تا هزار و سیصد رسیده است و دلیل عمده آن بخش اقتصادی است. وقتی تیراژ پایین بیاید ناشرین کم کم به ورشکستگی می رسند و این امر بر تولید محتوا نتیجه معکوس خواهد گذاشت.
وی ادامه داد: اینکه ما به مقوله فرهنگ به عنوان یک مقوله هزینه بر نگاه کنیم و مباحث اقتصادی آن را دنبال نکنیم بعد از مدتی ساختارهای آن از بین خواهد رفت. کسانی هم که در این حوزه فعال هستند حوزه خود را تغییر می دهند و به سایر حوزه ها می روند و تولید محتوا هم کیفیتش و هم کمیتش پایین میآید. بنابراین نباید دو مقوله اقتصاد و فرهنگ را از هم جدا کرد.
سیادتی درباره ارتباط علم و فناوری با حوزه اقتصاد و فرهنگ افزود: علم و فناوری هم در بسیاری از موارد به کمک اقتصاد و فرهنگ می آید. علم و فناوری است که حوزه فرهنگ را اقتصادی می کند و می تواند یکی از راهکارها و ابزاری باشد که اقتصاد و فرهنگ را تقویت کند.
قائم مقام دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز در توضیح فعالیت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز برای تبدیل ایده های نخبگان به محصول در بازار گفت: در ستاد از ایده هایی حمایت می کنیم که مرحله پژوهش و تحقیق را گذرانده و می خواهند وارد چرخه تولید محصول بشوند. ممکن است در یک حوزه دو تا سه میلیون ایده وجود داشته باشد ولی با فیلترهای مختلفی که صورت می گیرد دو یا سه نمونه به مرحله عملیاتی شدن و تجاری سازی برسند.
وی ادامه داد: بنابراین فیلتر ورودی کنونی ما تمامی ایده هایی است که امکان تبدیل به محصول را داشته باشند و به لحاظ فنی، اقتصادی و اجرایی ترجیح پذیر باشند و ستاد از ایده پروری و پژوهش صرف حمایت نمی کند. در زمینه حمایتهای مالی هم به صورت وام و تسهیلات و برخی موارد در قالب کمک های بلاعوض و پروژه ای همکاری خواهیم کرد.
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