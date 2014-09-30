جزئیات حمایت مالی ستاد فناوریهای نرم و هویت ساز از طرحهای پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی سیادتی در زمینه ارتباط اقتصاد، فرهنگ و علم و فناوری گفت: فرهنگ مقوله­ مهمی است و باید برای آن هزینه کنیم. مثلاً در حوزه نشر میانگین تیراژ ما از سه هزار به هزار و دویست تا هزار و سیصد رسیده است و دلیل عمده آن بخش اقتصادی است. وقتی تیراژ پایین بیاید ناشرین کم کم به ورشکستگی می رسند و این امر بر تولید محتوا نتیجه معکوس خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: اینکه ما به مقوله­ فرهنگ به ­عنوان یک مقوله­ هزینه­ بر نگاه کنیم و مباحث اقتصادی آن را دنبال نکنیم بعد از مدتی ساختارهای آن از بین خواهد رفت. کسانی هم که در این حوزه فعال هستند حوزه خود را تغییر می ­دهند و به سایر حوزه­ ها می ­روند و تولید محتوا هم کیفیتش و هم کمیتش پایین می­آید. بنابراین نباید دو مقوله اقتصاد و فرهنگ را از هم جدا کرد.

سیادتی درباره ارتباط علم و فناوری با حوزه­ اقتصاد و فرهنگ افزود: علم و فناوری هم در بسیاری از موارد به کمک اقتصاد و فرهنگ می ­آید. علم و فناوری است که حوزه فرهنگ را اقتصادی می­ کند و می ­تواند یکی از راهکارها و ابزاری باشد که اقتصاد و فرهنگ را تقویت کند.

قائم مقام دبیر ستاد توسعه فناوری ­های نرم و هویت­ ساز در توضیح فعالیت ستاد توسعه فناوری­ های نرم و هویت ­ساز برای تبدیل ایده ­های نخبگان به محصول در بازار گفت: در ستاد از ایده ­هایی حمایت می­ کنیم که مرحله­ پژوهش و تحقیق را گذرانده و می­ خواهند وارد چرخه تولید محصول بشوند. ممکن است در یک حوزه دو تا سه میلیون ایده وجود داشته باشد ولی با فیلترهای مختلفی که صورت می­ گیرد دو یا سه نمونه به مرحله عملیاتی شدن و تجاری­ سازی برسند.

وی ادامه داد: بنابراین فیلتر ورودی کنونی ما تمامی ایده­ هایی است که امکان تبدیل به محصول را داشته باشند و به لحاظ فنی، اقتصادی و اجرایی ترجیح­ پذیر باشند و ستاد از ایده ­پروری و پژوهش صرف حمایت نمی­ کند. در زمینه حمایت­های مالی هم به ­صورت وام و تسهیلات و برخی موارد در قالب کمک­ های بلاعوض و پروژه ­ای همکاری خواهیم کرد.