به گزارش خبرنگار مهر، حسين انتظامي عصر سه شنبه در جلسه هم انديشي اصحاب رسانه استان قم پيرامون انتقاداتي كه به تشكيل نظام صنفي رسانه‌اي وارد است، اظهار كرد: بيش از 20 سال است برخي از وزيران وقتي مي‌خواستند از مجلس راي اعتماد بگيرند، تشكيل نظام صنفي را يكي از طرح‌هاي خود اعلام مي‌كردند. بنده هم اين طرح را جزو چند برنامه كاري خود انتخاب كردم.

وي گفت: در كشور ما افراد را با برنامه‌اي كه مي‌دهند و كار مي‌كنند مي‌شناسند. منتها رويكرد عمومي دولت اين است كه خودش را عقل كل نمي‌داند. مثلا وقتي بخواهد مشكلات گلوگاهي رسانه حل شود و يك چتر همگاني بر روزنامه نگاران در رسته‌هاي مختلف ايجاد شود، سازمان نظام رسانه‌اي را با همفكري اهالي رسانه پيش مي‌برد.

وي ادامه داد: ما قبل از تصويب دستورالعمل‌ها، ابتدا پيش نويس آن را در سايت قرار مي‌دهيم و وقتي پيشنهادات را دريافت و بررسي كرديم، نسخه اصلاح شده دستورالعمل‌ها را تصويب و ابلاغ مي‌كنيم، در مورد سازمان نظام رسانه‌اي هم تا وقتي اجماع به وجود نيايد به مجلس ارائه نمي‌كنيم.

انتظامي گفت: اينكه گفته مي‌شود اين پيش نويس دولتي است، بايد به تركيبش نگاه كرد. از بين تركيب 15 نفره اعلام شده كه در اصلاحيه بعدي 13 نفر شدند، 8 نفر روزنامه نگاران عضو هيئت مديره استاني هستند كه اينها يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي‌كنند ولي حكم آن را رئيس جمهور امضا مي‌كند. چهار نفر ديگر هم وزير ارشاد، نماينده مجلس عضو هيئت نظارت بر مطبوعات، قاضي عضو هيئت نظارت و نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه عضو هيئت نظارت است، هستند.

معاون وزير ارشاد با طرح اين سئوال كه كدام سازمان صلاحيت بيشتري دارد كه تخلفات حوزه مطبوعات را رسيدگي كند؟ اظهار كرد: در جامعه پزشكي اگر يك پزشك تخلف كرد، سازمان نظام پزشكي به آن تخلف رسيدگي مي‌كند. يعني پزشكان از صنف خودشان، خودشان صيانت مي‌كنند.

وي به برگزاري چندين ميزگرد براي تشكيل اين سازمان اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم همكاري اهالي رسانه با اين اقدام مهم اظهار كرد: بنده به عنوان كسي كه رسانه‌ها را از زواياي مختلف ديده احساس مي‌كنم وجود چنين سازماني به ما كمك مي‌كند.

انتظامي با بيان اينكه دولت صلاحيت تائيد صلاحيت رسانه‌ها را ندارد، تاكيد كرد: رئيس جمهور راجع به آثار هنري گفتند كه كارمند دولت نمي‌تواند در مورد آثار هنري اظهارنظر كند.

سردبيري روزنامه را نبايد به آدم‌هاي تازه وارد داد

وي روزنامه نگاري را امر خطيري دانست و تاكيد كرد: سردبيري يك روزنامه را نبايد به آدم‌هاي تازه وارد داد.

معاون وزير ارشاد، رتبه بندي خبرنگاران را يكي از برنامه‌هاي تشكيل سازمان نظام صنفي دانست و افزود: هر كسي كه مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفي خودش نداشت اجازه فعاليت نخواهد داشت.

انتظامي تاكيد كرد: اين وظيفه حاكميت است كه همه كساني كه مي‌خواهند كار رسانه‌اي انجام دهند سازمان نظام صنفي داشته باشند.

وي ادامه داد: خاستگاه برخي از كساني كه با تشكيل اين سازمان مخالفت خاستگاه ديگري است؛ آنها گمان مي‌كنند سازمان نظام صنفي جايگزين برخي تشكل‌هاست ولي اينها مكمل همديگر هستند و هيچ كدام جايگزين ديگري نيست.

وي ادامه داد: ما هيچ وقت انجمن جامع در حوزه رسانه نداشته‌ايم، به همين دليل سازمان نظام رسانه‌اي بايد چنين هويتي داشته باشد و كاملا غيرسياسي عمل كند.

شعارهاي پوپوليستي نمي‌دهيم كه همه هورا كنند

معاون مطبوعاتي وزير ارشاد درباره اساسنامه جديد خانه مطبوعات اظهار كرد: در اساسنامه خانه مطبوعات ايراداتي وجود داشت و اساسنامه‌هاي استان‌ها متفاوت بود، بنابراين اصلاحاتي صورت گرفته و پيش نويس آن در سايت قرار گرفته و نظرات خوبي به دست آمده است.

انتظامي دفاع از حقوق خبرنگاران را وظيفه خود دانست و اظهار كرد: ماده 46 قانون مطبوعات تصريح دارد كه صاحب امتياز رسانه بايد خبرنگاران را بيمه كند، بنابراين مطالبه بيمه خبرنگاران بايد محقق شود ولي صاحبان امتياز و مديران مسئول رسانه‌ها مشكلات زيادي دارند و بايد راهكاري براي اين كار انديشيده شود.

وي با انتقاد از افرادي كه تمايل دارند دولت حق بيمه خبرنگاران را به صورت مستقيم بپردازد اظهار كرد: از اين دولت شعارهاي پوپوليستي نمي‌شنويد كه اعلام كند همه را بيمه مي‌كند و يك دفعه همه هورا كنند. مطمئن باشيد از اين دولت شعارهاي پوپوليستي بيان نمي‌شود و شما اين مدل را از دولت يازدهم نخواهيد ديد.

معاون وزير ارشاد افزود: يكي از دلايلي كه روزنامه نگاران ما خانه به دوش هستند اين است كه به روزنامه خودشان وصل نيستند، بنابراين ما حمايت بيمه‌اي را مطرح كرديم كه خبرنگاران وابستگي به رسانه داشته باشند.

به گفته انتظامي، كسي كه حق بيمه‌اش جاي ديگري واريز مي‌شود و يا بيمه نيست مي‌تواند عضو افتخاري خانه مطبوعات باشد ولي حق دادن راي ندارد.

برگزاري جشنواره رسانه‌هاي ديني

معاون مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به جايگاه ويژه قم اظهار كرد: قم به جهت شأنيتي كه دارد، قطب نشريات ديني و انديشه‌اي محسوب مي‌شود.

وي تاكيد كرد: چون قم خاستگاه رسانه‌هاي ديني است، جشنواره رسانه‌هاي ديني امسال در اين استان برگزار مي‌شود.

انتظامي همچنين از مسئولان مطبوعات به ويژه مجلات خواست از طرح اشتراك نيم بها كه توسط معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرايي شده، استفاده كنند.