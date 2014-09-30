به گزارش خبرنگار مهر، مشكلات اهالي رسانه اگرچه بارها در جلسات مختلف تكرار شده ولي براي حسين انتظامي معاون مطبوعاتي وزير ارشاد كه براي نخستين بار در جمع فعالان رسانه قم حاضر شده، تازگي داشت.
مرتضي داستاني صاحب امتياز و مديرمسئول روزنامه 19 دي نخستين فعال رسانهاي بود كه در صحبتهايش علاوه بر تمجيد از برنامههاي اميدواركننده حسين انتظامي خواستار سرعت بخشي به تشكيل سازمان نظام صنفي رسانه شد.
وي با انتقاد از آنچه كه استثمار شديد خبرنگاران توسط خبرگزاريها ميداند معتقد است كه قراردادهاي ظالمانه خريد خبر در حوزه رسانه وجود دارد كه اشك فعالان اين حوزه را در آورده است.
پايين بودن دستمزد خبرنگاران، بيمه نكردن خبرنگاران و پرداخت يارانه به مطبوعاتي كه وابسته به نهادهاي دولتي يا عمومي هستند از ديگر مشكلاتي بود كه داستاني بيان كرده است.
رسايي عامل اصلي انحلال خانه مطبوعات قم
علي نقي شهيدي سردبير نشريه گويه نيز اظهارات قابل تامل در مورد مشكلات رسانهها بيان كرده كه بعضي از آنها واكنش معاون مطبوعاتي و اطلاع رساني وزير ارشاد را به دنبال داشته است.
وي در رابطه با يارانه مطبوعات گفت: دولت يازدهم وقتي روي كار آمد مبالغ پرداختي يارانه مطبوعات را در سايت اعلام كرد ولي در مراحل پرداختها شفافسازي نشد.
اشاره سردبير نشريه گويه به شفافشدن پرداخت يارانهها بود كه به اعتقاد وي از سه مرحله واريزشده، تنها يك مرحله آن شفافسازي شده است.
در همين حال حسين انتظامي به شهيدي گفت: اگر به سايت معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد مراجعه كنيد خواهيد ديد كه نوبت دوم پرداخت يارانهها 40 روز است كه شفاف سازي شده. از شما كه سردبير نشريه هستيد انتظار است اين اطلاعات را داشته باشيد.
شهيدي در ادامه از معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد خواست در پرداخت يارانهها، عدالت رعايت شود.
وي گفت: پرداختي يارانه نشريه گويه در 6 ماهه اول 2.5 ميليون تومان بوده كه اين مقدار بسيار كم است.
وي ادامه داد: در قم نزديك به 50 درصد مردم، آذري زبان هستند بنابراين نياز است نشريه دو زبانه فارسي و آذري در اين شهر وجود داشته باشد.
وي با انتقاد از نوع مديريت خانه مطبوعات استان قم اظهار كرد: در طول 8 سال گذشته خانه مطبوعات قم اثري نداشته است.
شهيدي گفت: بنده ارادت ويژهاي به آقاي رسايي دارم ولي يكي از دلايل انحلال خانه مطبوعات قم خود وي بوده است.
حكايت نمايندهاي كه به يارانه روزنامهاش انتقاد كرد
انتظامي در پاسخ به اظهارات شهيدي گفت: اگر نشريهاي با مشخصات يكسان، يارانه بيشتري گرفته باشد حتما ظلم شده و ما پيگيري خواهيم كرد.
وي ادامه داد: يك آقايي كه نماينده مجلس است از من پرسيد كه چرا يارانه نشريهاش كمتر از يارانه روزنامه جمهوري اسلامي است. من هم گفتم قطع روزنامه شما نصف قطع روزنامه جمهوری است. تعداد صفحات روزنامه شرق 16 صفحه است ولي روزنامه اين آقا 12صفحهاي. شمارگان روزنامه او هم با روزنامه رسالت متفاوت است.
جشنواره استاني برگزار شود
محمدكاظم اميني مديرمسئول آواي قم نيز رتبه بندي خبرنگاران را اقدام خوبي دانست كه توسط معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام خواهد شد.
وي بر لزوم حمايت بيشتر وزارت ارشاد از رسانههاي قم تاكيد كرد و گفت: برگزاري جشنواره استاني رسانه كار لازمي است كه اميدواريم معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد اين اقدام را در استانها اجرايي كند.
به قانون مشاغل سخت دل خوش نكنيد
عباس اصفهانيان سرپرست نمايندگي روزنامه ايران در قم سخنران ديگر اين هم انديشي بود كه به خبرنگاران گفت: به قانون مشاغل سخت و زيان آور دل خوش نكنند.
وي گفت: تامين اجتماعي در برابر اين قانون سختگيري ميكند و شرط سني 50 سال را براي خبرنگاران در نظر گرفته است كه اين اجحاف در حق آنهاست.
صادق چهرقاني خبرنگار ايلنا در مورد ورود افراد غيررسانهاي در هيئت مديره خانه مطبوعات هشدار داد و اظهار كرد: نهادهاي قدرت كه در قم حضور دارند ميخواهند افراد مورد قبول خود را در خانه مطبوعات بگنجانند.
وي معتقد است كه برخي كارشناسان و فعالان رسانهاي با تشكيل سازمان نظام رسانهاي مخالف هستند، چراكه اعتقاد دارند يك نظام دولتي روي كار خواهد آمد.
فشردگي كار خبري و نياز جدي به آموزشهاي كاربردي
سيد علي پورطباطبايي سرپرست دفتر خبرگزاري تسنيم در قم هم به دشواريهاي كار خبري در اين استان اشاره كرد كه در روزهاي پاياني هفته به اوج ميرسد.
وي گفت: فارغ از هر سيستم حمايتي كه از رسانهها ميشود، بايد در بعد مالي و پوششهاي مسئوليتي از مسئولان خبررساني در قم حمايت شود.
سيد جواد اشرفي سرپرست دفتر خبرگزاري فارس در قم هم به خلاء آموزشهاي كاربردي براي اهالي رسانه اشاره كرد و گفت: در سالهاي گذشته دورههاي آموزشي براي خبرنگاران برگزار شده ولي در سالهاي اخير آموزشهاي كاربردي ويژه خبرنگاران متوقف شده است.
روحالله كرماني خبرنگار روزنامه ايمان هم به اجرا نشدن قانون عدم انتشار آگهينامهها و نيازمنديها توسط روزنامههاي سراسري اشاره كرد و افزود: انتظار جامعه مطبوعاتي قم اين است كه جلوي اين كار را بگيريد.
وي در مورد بياعتنايي دستگاهها و نهادهاي قم به قانون تعرفههاي مطبوعات اظهار كرد: به نظر ميرسد اين قانون نياز به ضمانت اجرايي دارد چراكه دو سال است اجرا نميشود.
تشكيل نظام صنفي يكي از ضرروتهاي جامعه رسانهاي است
يعقوبي مسئول پايگاه خبري فردونيوز درباره مشكلات رسانههاي مجازي سخن گفت.
وي افزود: رسانههاي مجازي و نشريات الكترونيك آن طور كه بايد در وزارت ارشاد مورد توجه قرار نميگيرند.
وي تاكيد كرد: بسياري از فعالان عرصه مطبوعات و رسانهها از دانش، آموزش و تخصص كافي برخوردار نيستند، از اين رو تشكيل نظام صنفي رسانه يكي از ضرورتهاي جامعه رسانهاي است.
يعقوبي اضافه كرد: يك فرد ميتواند بدون اينكه حتي يك ساعت آموزش خبرنگاري ديده باشد وارد اين عرصه شود در صورتي كه هيچ يك از تخصصهاي ديگر به افرادي كه تخصص آن كار را ندارد مجوز فعاليت نميدهند.
وي توجه به رشتههاي روزنامهنگاري و خبرنگاري در قانون مطبوعات را مورد تاكيد قرار داد و افزود: در حوزه مطبوعات زيبنده نيست كه افرادي بدون هيچ تخصص و دانش رسانهاي وارد اين كار شوند و حتي بخشي از كمكهاي دولتي و وزارت ارشاد را دريافت كنند.
وي با اشاره به استيجاري بودن دفاتر رسانهها، احداث مجتمع مطبوعات و رسانه در قم را ضروري دانست.
جلسه هم انديشي معاون مطبوعاتي وزير ارشاد قرار بود با حضور صاحبان امتياز و مديران مسئول نشريات برگزار شود ولي عنوان جلسه به هم انديشي اصحاب رسانه تغيير كرده و تنها دو نفر از مديران مسئول نشريات در اين جلسه حضور داشتند.
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