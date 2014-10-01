44 جلد کتاب تقریظ مقام معظم رهبری در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز صبح در اختتامیه نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس طی سخنانی اظهار داشت: در سال جاری این نمایشگاه با ایجاد 145 غرفه اصلی و 60 غرفه جنبی دیجیتالی در حوزه دفاع مقدس برپا شد.

وی با بیان اینکه میزان غرفه های امسال نسبت به سال گذشته 18 درصد رشد داشته است، افزود: برای نخستین‌بار نیز در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس 44 کتاب تقریظ مقام معظم رهبری که آخرین جلد آن به نام یاوران صادق در این نمایشگاه رونمایی شد، عرضه کردیم.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه در نمایشگاه امسال ملی کتاب دفاع مقدس 5 هزار جلد عرضه شده است، ادامه داد: همچنین برای نخستین‌بار 800 عنوان کتاب مقاومت اسلامی در این نمایشگاه به نمایش درآمد.

سردار فضلی با اشاره به چاپ یک‌هزار و 800 عنوان کتاب دفاع مقدس در سال های 91 و 92 تصریح کرد: در هفته دفاع مقدس 32 سپاه استانی توانستند در استان های مختلف 32 عملیات با موضوعات مختلف دفاع مقدس بازسازی کرده و به نمایش بگذارند.

وی افزود: همچنین راهپیمایی خانوادگی در هفته دفاع مقدس در روز جمعه و در 513 شهرستان کشور به طور همزمان برگزار شد که مردم استقبال بسیار چشم گیری از این اقدام داشتند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به برپایی نمایشگاه ملی دفاع مقدس در سال‌های گذشته گفت: این نمایشگاه از سال 89 به ترتیب و هر ساله در استان اصفهان، مشهد، فارس و تهران برپا شد که در نهایت در سال جاری این نمایشگاه در جایگاه اصلی خود یعنی باغ موزه دفاع مقدس و در جوار شهدای گمنام برپا شد که خوشبختانه عملکرد بسیار خوبی را در نشر آثار و ادبیات دفاع مقدس و رزمندگان داشته است.