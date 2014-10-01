صعود تاریخی تیم ملی بسکتبال به فینال/ اولین طلا در انتظار بلندقامتان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی بسکتبال ایران و قزاقستان در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی چهارشنبه به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان یک بازی سخت و نفسگیر 80 بر 78 از سد حریف گذشت و برای نخستین بار به فینال بازیهای آسیایی رسید. قزاقستان در این بازی بارها از ایران پیش افتاد و مقاومت عجیبی به خرج داد. تیم کشورمان در فاصله سه ثانیه تا پایان بازی توانست جواز صعود به فینال را به دست آورد.

مهمد بچیروویچ در این بازی از ترکیبی با تجربه در ابتدای بازی استفاده کرد تا از همان ابتدای مسابقه حریف را تحت کنترل خود قرار دهد. مهدی کامرانی، اوشین ساهاکیان، حامد حدادی، صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق بازیکنانی بودند که از ابتدا به میدان رفتند.

سه پرتاب 3 امتیازی متوالی در همان شروع بازی باعث شد تا شوک بزرگی به قزاق‌ها وارد شود. اگرچه این تیم اندکی فاصله را کمتر کرد ولی بازیکنان ایران به خوبی در تمامی پست‌ها برتری خود را بر حریف دیکته کردند و از این تیم فاصله گرفتند اما به یکباره اشتباهات متوالی از بازیکنان ایران باعث شد تا حریف امتیازات خوبی را کسب کند و حتی 22 بر 21 پیش بیفتد. با این حال کوارتر نخست را ایران 23 بر 22 به سود خود پایان برد.

با شروع کوارتر دوم تیم قزاقستان تلاش کرد پرس در تمام نقاط زمین را در دستور کار قرار دهند و 27 بر 23 پش افتادند که ایران در این امتیاز به حریف رسید. رقابت نزدیک این دو تیم تا پایان کوارتر دوم ادامه یافت اما در نهایت این تیم ایران بود که نیمه نخست را با برتری 48 بر 42 به سود خود خاتمه داد.

در وقت سوم تیم قزاقستان همچنان غیرمنتظره به تلاش خود ادامه داد و اجازه نداد تیم کشورمان فاصله بگیرد. برخلاف انتظارها این تیم هم در پرتاب‌های راه دور و هم منطقه‌ای به راحتی امتیازگیری می کرد. این کوارتر را تیم قزاقستان 22 بر 16 برد تا دو تیم در پایان کوارتر سوم برابر 64 شوند.

با شروع وقت چهارم حساسیت بازی به اوج خود رسید. قزاقستان در شروع این کوارتر یک 3 امتیازی گرفت تا پیش بیفتد. بعد از آن تیم ایران بازی را به تساوی کشاند اما سه امتیازی هایی متوالی حریف 6امتیاز حریف را پیش انداخت تا بچیروویچ تقاضای تایم اوت کند. حرفهای سرمربی تیم ملی هم تاثیرگذار نبود و فاصله همچنان بیشتر می‌شد. در این لحظات افزایش استرس و افت روحی بازیکنان کشورمان باعث شده بود تا توپ‌ها را به راحتی از دست بدهند.

سه امتیازی عالی کامرانی و یک برش از نیکخواه بهرامی فاصله هشت امتیازی دو تیم را به سه کاهش داد. در آخرین دقیقه بازی هر دو تیم در امتیاز 78 برابر بودند که در فاصله سه ثانیه تا پایان حدادی صاحب دو ضربه پنالتی شد. این دو ضربه وارد سبد شد تا ایران بدین ترتیب در پایان یک بازی دشوار 80 بر 78 برنده شود.