مهاجم سابق استقلال نیامده مصدوم شد/ نقش اینیستا در جدایی منیر الحدادی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال آلباسته و رئال اویدو در هفته سوم لالیگا ۲ روز شنبه ۷ شهریور رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود رئال اویدو خاتمه یافت. منیر الحدادی مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال استقلال که اولین حضورش در تیم آلباسته را تجربه می کرد در دقیقه ۱۸ مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

در همین حال الحدادی در رابطه با حضور در تیم آلباسته و نقش آندرس اینیستا ستاره اسبق بارسلونا گفت: با مدیر برنامه‌هایم صحبت می‌کردم و در خانه بودم که با من تماس گرفت و گفت چنین فرصتی برای حضور در آلباسته وجود دارد. به او گفتم که باید این پیشنهاد را بررسی کنیم. بعد با توچه یک قهوه خوردیم و درباره فوتبال، شهر و باشگاه صحبت کردیم. در نهایت با همسرم مشورت کردم و به این نتیجه رسیدیم که آلباسته بهترین گزینه برای من است و باید به اینجا بیایم.

او ادامه داد: اینیستا به من گفت که در آلباسته خیلی خوشحال خواهم بود و از حضور در این باشگاه، فوتبال، مردم و شهر لذت خواهم برد. صحبت‌های او هم باعث شد تصمیم‌گیری برای من راحت‌تر شود.