به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، دوازدهمین روز از هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی در حالی به پایان رسید که ورزشکاران ایران به یک مدال طلا و 4 برنز دیگر دست پیدا کردند. در روزی که انتظار می رفت نمایندگان کشتی فرنگی بتوانند با کسب مدال طلا جایگاه ایران را در جدول بازی ها ارتقا دهند قزاقستانی ها از ایران پیشی گرفتند و فاصله خود را با ایران بیشتر کردند.

تا پایان روز دوازدهم هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی - اینچئون ۲۰۱۴ هزار و ۱۶۲ مدال توزیع شده که سهم ایران از این تعداد ۴۰ مدال است. کاروان تیم ایران در روز دوازدهم بازی‌ها نیز در رقابت‌های مختلف شرکت کرد و موفق شد ۵ مدال رنگارنگ در رشته‌های تکواندو و کشتی فرنگی کسب کند.

سهم تکواندو یک مدال با ارزش طلا بود که مهدی خدابخشی آن را کسب کرد و ۴ نماینده کشتی فرنگی کشورمان یعنی بیابانگرد، بویری، کریم‌فر و باباجان‌زاده نیز ۴ مدال برنز کسب کردند تا تعداد مدال‌های مجموع کاروان ایران به ۱۵ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۱۴ برنز برسد.

در صدر جدول توریع مدال‌ها کاروان چین حضور دارد که توانسته ۱۳۱ طلا، ۹۰ نقره و ۷۳ برنز کسب کند و کره‌جنوبی نیز با ۶۲ طلا، ۶۱ نقره و ۶۶ برنز در جایگاه دوم است. ژاپنی‌ها هم که در رتبه سوم جدول حضور دارند تا به اینجا ۳۹ طلا، ۶۳ نقره و ۵۹ برنز کسب کرده‌اند.

قزاقستان نیز که بالاتر از ایران در رتبه چهارم قرار دارد، فاصله‌اش را با کاروان ورزشی کشورمان بیشتر و با ۲۰ طلا، ۱۷ نقره و ۲۹ برنز جایگاه چهارمی‌اش را محکم‌تر کرده است. با این شرایط کار ورزشکاران کشورمان برای تکرار عنوان چهارمی دوره گذشته سخت‌تر از روزهای قبل شده است.

پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر کویت

تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی برابر کویت به میدان رفت و به راحتی این تیم را در سه ست متوالی از پیش روی برداشت تا آماده نبرد در مرحله نیمه نهایی شود. شاگردان کواچ باید برای راهیابی به دیدار فینال روز پنجشنبه به مصاف تیم چین بروند.

صعود تاریخی تیم ملی بسکتبال به فینال

تیم‌های ملی بسکتبال ایران و قزاقستان در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان یک بازی سخت و نفسگیر ملی پوشان ایران با نتیجه 80 بر 78 از سد حریف گذشتند و برای نخستین بار به فینال بازیهای آسیایی راه یافتند.

راهیابی تیم های ملی کبدی به مرحله نیمه نهایی

تیم ملی کبدی زنان ایران در دیدار پایانی خود در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی مقابل تایلند با نتیحه 37 بر 25 به برتری رسید تا به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله نیمه نهایی شود. تیم کبدی مردان نیز در دومین دیدار خود در گروه B بازی‌های آسیایی با نتیجه 53 بر 12 مقابل ژاپن پیروز شد و به دیدار نیمه نهایی این مسابقات راه یافت.

دومین طلای تکواندو بر سینه خدابخشی‌

سمانه شش‌پری سرگروه تیم ملی تکواندو بانوان ایران در وزن 57- کیلوگرم ابتدا "مارسيكا هاليندا" از اندونزي را با نتیجه 12 بر 6 شکست داد و سپس در پیکار با "محبوبا شاريپوا" از تاجيكستان 12 بر صفر پیروز شد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف "اهریوم لی" از کره‌جنوبی قهرمان آسیا در سال 2014 رفت و با توجه به تلاش فراوان در نهایت مقابل این حریف با نتیجه 13 بر یک بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت.

مهدی خدابخشی امروز با کسب سه پیروزی متوالی راهی بازی نهایی شد. وی ابتدا "بهادر آريه" از نپال را در پایان راند دوم با نتیجه 16 بر صفر شکست داد و سپس در مرحله یک چهارم نهایی "هيدونري اباتا" از ژاپن را 5 بر یک از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رسید که در این مرحله هم همین تاجیکستانی را از پیش رو برداشت و راهی دور پایانی شد. وی در این مرحله در پیکار با "ماکسیم رافائلوویچ" ازبکستان با ارائه یک مبارزه برتر با نتیجه 5 بر یک صاحب پیروزی شد و ضمن کسب دومین طلای تکواندو، پانزدهمین طلای کاروان ورزشی کشورمان را به خود اختصاص داد.

سجاد مردانی تکواندوکار سنگین وزن تیم ملی ایران در 87+ کیلوگرم در نخستین دیدار خود در رقابتهای تکواندو بازی‌های آسیایی اینچئون برابر نماینده کشور میزبان شکست خورد تا خیلی زود از دور مسابقات کنار برود.

هر چهار فرنگی‌کار ایران به برنز رسیدند

مجتبی کریم‌فر در وزن 85 کیلوگرم در دور اول موسی شاهین عبدالله از اردن را با نتیجه هشت بر صفرپشت سر گذاشت و راهی یک‌چهارم نهایی شد. وی در دور دوم با سئول لی از کره‌جنوبی مبارزه کرد و در حالی که تا ثانیه های آخر 5-2 پیش بود، داوران وی را سه اخطاره و بازنده اعلام کردند. کریم‌فر در رده‌بندی با نتیجه 3 بر صفر عزت بیشبیکوف قرقیزستانی را شکست داد و به برنز رسید.

بشیر باباجان‌زاده در وزن 130 کیلوگرم در دور اول با نتیجه 8 بر صفر دارمندار دالال از هند را برد و راهی یک‌چهارم نهایی شد، اما در دور دوم با نتیجه یک بر صفر مغلوب نورماخان تینالی‌یف قزاق شد. وی در شانس مجدد با نتیجه 3 بر صفر مقابل ماماسولی‌یف از ازبکستان به پیروزی رسید و به دیدار رده بندی رسید و با نتیجه 4 بر یک در این مرحله مورات رامونوف قرقیزستانی راشکست داد و وی نیز به برنز رسید.

افشین بیابانگرد در وزن 66 کیلوگرم در دور نخست با نتیجه 8 بر صفر روسلان تساریف از قرقیزستان را شکست داد و راهی یک‌چهارم نهایی شد ولی در دور دوم با نتیجه سه بر صفر مقابل ریو هان‌سو از کره‌جنوبی شکست خورد و از حضور در نیمه‌نهایی بازماند وی در شانس مجدد با نتیجه 7 بر یک مقابل المورات تاسمرادوفموفق به پیروزی وکسب مدال برنز شد.

پیام بویری نماینده وزن 75 کیلوگرم ایران هم که در دور نخست با نتیجه 9 بر 5 نوربیک هاشم‌بیکوف از ازبکستان را برده بود در دور دوم با نتیجه 7 بر 2 مقابل سینگ گورپریت از هندبه پیروزی رسید و به نیمه‌نهایی رفت و با نتیجه یک بر یک مقابل تاکه‌هیرو کاناکوبوشکست خورد. وی در دیدار رده‌بندی با نتیجه 11 بر صفر مقابل امان علی عطایف از ترکمنستان پیروز شده و به مدال برنز رسید.

دست دوومیدانی کاران به مدال نرسید

هادی سپهرزاد در ادامه رقابت خود در رشته ده گانه دوومیدانی و در ماده دوی 110 متر بامانع با ثبت رمان 14،95 در بین 5 نفر چهارم شد. وی در پرتاب دیسک با پرتابی به میزان 50،88 به رتبه اول رسید. سپهرزاد در ماده پرش با نیزه با ثبت رکورد 4 متر و 40 سانتی‌متر ششم شد.وی در پرتاب نیزه با رکورد 54 متر و 35 سانتی متر در جایگاه چهارم ایستاد. سپهرزاد در دوی 1500 متر هفتم شد در مجموع با امتیاز 7572 در رده پنجم قرار گرفت و شانس کسب مدال را از دست داد.

حسن تفتیان نیز در ماده 200 متر دو و میدانی و در مرحله نیمه‌نهایی توانست با ثبت رکورد 21 ثانیه و 49 صدم ثانیه در جایگاه دوم قرار بگیرد و راهی مرحله فینال شود. تفتیان با 21 ثانیه و 24 صدم ثانیه هشتم شد.

محمدحسین ابارقی دیگر نماینده ایران در ماده 200 متر با ثبت رکورد 21 ثانیه و 33 صدم ثانیه سوم شد و جواز حضور در فینال را کسب کرد. وی با رکورد 21 ثانیه و 7 صدم ثانیه هفتم شد. مریم طوسی هم در فینال دوی 200 متر بانوان با رکورد 23 ثانیه و 64 صدم ثانیه پنجم شد و به مدال نرسید.

شکست تیم دو نفره تنیس روی میز ایران مقابل چین

در ادامه رقابت های تنیس روی میز هفدهمین دوره بازیهای آسیایی صبح امروز افشین نوروزی به مصاف احمد علی از یمن رفت. در این دیدار نوروزی ست اول را با نتیجه 11 بر 3 به سود خود به پایان برد اما در ست دوم 11 بر 4 شکست خورد. ملی پوش کشورمان در ست سوم حریف یمنی خود را 11 بر 2 مغلوب کرد. این عضو تیم ملی تنیس روی میز ایران در ست چهارم 11 بر 3 پیروز شد و در ست پنجم 11 بر 9 حریف خود را شکست داد و در نهایت 4 بر یک به پیروزی رسید و راهی مرحله بعدی شد.

نوشاد عالمیان هم در بخش انفرادی مسابقات تنیس روی میز بازی‌های آسیایی به مصاف رامیز محمد از پاکستان رفت. نوشاد در این مسابقه با حساب 4 بر صفر و با نتایج (11 بر6)، (11 بر 5)، (11 بر 4) و (11 بر 7) به پیروزی رسید و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

تیم ملی دوبل ایران که در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بازی‌های آسیایی اینچئون کره‌جنوبی متشکل از نوشاد عالمیان و افشین نوروزی به مصاف چین رفت و با نتیجه سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

راهیابی گماری و سید یوسفی به نیمه نهایی قایقرانی

سونیا گماری در مرحله مقدماتی مسابقات انفرادی قایقرانی اسلالوم با رکورد 1.28.23 پنجم شد و به دور شانس مجدد راه یابد. وی در این مرحله با برتری مقابل حریف تایلندی به یک‌چهارم راه پیدا کرد. گماری با زمان یک دقیقه و 28 ثانیه و 94 صدم ثانیه مقابل حریف ژاپنی رکورد بهتری را ثبت کرد و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد.

امیرمحمد فتاح‌پور در قایقرانی اسلالوم با ثبت زمان یک دقیقه و 15 ثانیه و 13 صدم ثانیه در بین 16 شرکت‌کننده در رده پنجم مرحله مقدماتی قرار گرفت. در این بخش نماینده چین با ثبت رکورد یک دقیقه و 9 ثانیه و 88 صدم ثانیه در رده اول قرار گرفت. فتاح پور با این نتیجه به مرحله یک شانزدهم نهایی رسید و به دلیل انجام خطا از جریان مسابقات خارج شد.

شقایق سیدیوسفی در رشته اسلالوم کایاک تک نفره در مرحله مقدماتی ششم شد. وی با این نتیجه به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. سیدیوسفی در کایاک تک نفره اسلالوم امروز مقابل حریفی از چین رقابت کرد و زمانی بیشتر از وی را به ثبت رساند، اما با توجه به اینکه از دو نماینده چین باید یکی راهی مرحله بعد شود، سید یوسفی این شانس را پیدا کرد که به نیمه نهایی راه پیدا کند. وی فردا باید مقابل نماینده چین تایپه رقابت کند.

محمدصدیق حشمتیان در ماده قایقرانی اسلالوم بخش کایاک تک نفره با زمان یک دقیقه و 5 ثانیه و 55 صدم ثانیه در رده ششم قرار گرفت و توانست به مرحله یک‌هشتم نهایی این مسابقات صعود کند. وی با قرار گرفتن در جایگاه هشتم جواز حضور در مرحله یک چهارم را پیدا کرد. حشمتیان در ادامه مقابل نماینده تایلند قرار گرفت. وی با ثبت رکورد 1:07.45 حذف شد و نتوانست راهی نیمه نهایی شود.

مدال آوران ایران در هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی:

مدال طلا:

نجمه خدمتی (تیراندازی)، محسن محمدسیفی (ووشو)، محسن شادی (روئینگ - قایقرانی)، محمد دانشور (کایرین - دوچرخه‌سواری)، بهداد سلیمی (وزنه‌برداری)، اسماعیل عبادی (تیراندازی با کمان)، رضا یزدانی (کشتی آزاد)، مسعود اسماعیل‌پور (کشتی آزاد)، میثم مصطفی جوکار (کشتی آزاد)، پرویز هادی (کشتی آزاد)، مسعود حاجی‌زواره (تکواندو)، احسان حدادی (دوومیدانی - پرتاب دیسک)، حبیب‌الله اخلاقی و مهدی علیاری (کشتی فرنگی) و مهدی خدابخشی (تکواندو).

مدال نقره:

نرجس امام‌قلی‌نژاد (تیراندازی)، الهه منصوریان (ووشو)، تیم تیراندازی تفنگ بادی 10 متر بانوان، حمیدرضا لادور (ووشو)، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر، کیانوش رستمی (وزنه‌برداری)، لیلا رجبی (پرتاب وزنه)، آروین معظمی گودرزی (دوچرخه‌سواری)، احمدرضا طالبیان (کایاک تک نفره قایقرانی) و علی آقامیرزایی و سعید فضل‌الله (کایاک قایقرانی) و عزت‌الله اکبری (کشتی آزاد).

مدال برنز:

سجاد عباسی (ووشو)، تیم روئینگ چهار نفره بانوان، سولماز عباسی (روئینگ - قایقرانی)، تیم روئینگ دو نفره مردان، تیم کامپوند مردان، حسین عسگری (دوچرخه‌سواری)، آرزو حکیمی (کایاک تک نفره قایقرانی)، عادل مجللی (کانو قایقرانی)، سوسن حاجی‌پور (تکواندو) و سعید عبدولی، افشین بیابانگرد، پیام بویری، مجتبی کریم‌فر و بشیر باباجان‌زاده (کشتی فرنگی).

کاروان ورزش ایران با کسب 15 مدال طلا، 11 نقره و 14 برنز در رتبه پنجم جدول رده‌بندی هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی قرار گرفته است.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.