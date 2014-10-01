پدافند غیرعامل صلح آمیزترین روش دفاعی برابر تهدیدات است

به گزارش خبرنگار مهر: میر یدالله نبوی ظهر چهارشنبه در رزمایش پدافند غیرعامل تهدیدات زیستی اداره کل دامپزشکی مازندران با محوریت بیماری آنلوآنزای فوق پرندگان در روستای قادیکلای قائم شهر با بیان اینکه بخش اعظم این تهدیدات در راستای مخاطره امنیت غذایی و سلامت مردم در حوزه کشاورزی که از جمله آنفولانزای فوق حاد پرندگان است که سلامتی انسان را تحت تاثیر و تهدید قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه هر کشوری برای مقابله با اینگونه تهدیدات نوین یک برنامه ریزی ملی، استانی و کشوری می کند، از برنامه های راهبردی پدافند غیر عامل در استان با نگاه خودکفائی و خود اتکائی در مدیریت بحران های زیستی،ساماندهی نیروهای انسانی فعال، ارتقاء توانمندی و اجرای سیاست های رزمایش های تهدیدات زیستی، مصون سازی استان و بخش های مختلف و بهره گیری از کارشناسان و توجه ویژه به تهدیدات زیستی عنوان کرد.

وی گفت: تهدیدات زیستی به عنوان یکی از تهدیدات فزاینده، نوین و نامتقارن در عصر معاصر در عرصه های انسانی، محصولات کشاورزی، دام، محیط زیست، آب و مواد غذایی تاثیر گذار است لذا ضرورت دارد که نسبت به این موضع شناخت کامل پیدا کنیم و آمادگی لازم را جهت مقابله با تاثیرات آن در سلامت انسان و امنیت کشور داشته باشیم.

همچنین مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه در صورت مشکوک شدن به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان باید در روستاهای اطراف نمونه برداری انجام شود، گفت: در بحث معدوم سازی بومی متاسفانه با مشکل عدم همکاری مردم مواجه هستیم چرا ا که اجازه عملیات معدوم سازی را نمی دهند.

سید حسین رضوانی بیان کرد: با مشکوک شدن به آنفولانزای فوق حاد پرندگان باید تا شعاع یک کیلومتری عملیات معدوم سازی انجام شود.

وی با اشاره به اجرای پدافند غیر عامل در آبان ماه، افزود: بدلیل هفته دامپزشکی این رزمایش اجرا شد و در یکسری از استانها بصورت عملیاتی و در برخی استان ها بصورت غیر عملیاتی انجام می شود و بیماری های ویروسی بمنزله هشدار است و باید تحت پوشش قرار گیرد و بسرعت انجام شود.

رضوانی بیان کرد: بیماری های ویروسی خسارت های سنگینی وارد می کند که باید معدوم سازی شود.

همچنین فرماندار قائم شهر با بیان اینکه برای تست گیری آمادگی دستگاههای اجرایی برای مقابله با تهدیدات چقدر است، امروز در شهرستان اجرا شد، اذعان داشت: اجرای این رزمایش برای تنویر افکار عمومی و آمادگی دستگاههای اجرایی صورت گرفته است.

مهدی محمدی با اشاره به پایلوت بودن قائم شهر در استان برای اجرای رزمایش اظهارداشت: دلیل انتخاب قائم شهر برای اجرای این رزمایش افزایش تعداد واحدهای مرغداری و تامین مواد پروتیینی استان دامپزشکی اعلام کرد. ت.