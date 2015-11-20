به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در فرانسه، اظهار کرد: هیچ عملی در عالم بدون پاسخ باقی نمی ماند به گونه ای که اگر کسی برای دیگران چاه بکند سرانجام خود به درون چاه افتاده و ظالمی هم که به دیگران ظلم می کند عاقبت خود نیز گرفتار ظلم می شود.

وی اضافه کرد: ما از کشته شدن انسان های بی گناه در کشورهای غربی خوشحال نمی شویم اما این کشورها باید توجه داشته باشند که بیش از پنج سال است در سوریه از داعش حمایت تسلیحاتی و مالی می کنند و امروز نیز خود گرفتار آن شده اند.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه در وقایع پاریس تروریسم سرانجام دامن حامیانش را گرفت، تصریح کرد: کشورهای غربی و اروپایی باید درد مردم سوریه و عراق و ناامنی، کشتار و تخریب را درک کرده و دست از حمایت از تروریست ها بردارند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در ادامه با اشاره به اینکه باید با حوادث تروریستی پاریس از دو جنبه نگاه کرد، افزود: یک جنبه این وقایع احتمال توطئه چینی مستکبران برای حمله مجدد به خاورمیانه است.

وی ادامه داد: همان گونه که حملات یازدهم سپتامبر به آمریکا زمینه حمله به افغانستان و عراق را فراهم کرد شاید این بار نیز کشورهای غربی به این بهانه که در کشورهای آنها ناامنی ایجاد شده دنیا را ناامن کنند.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: یک جنبه دیگر این وقایع نیز این است که بعد از مذاکرات هسته ای اندکی از جو اسلام هراسی دنیا کاهش پیدا کرده بود و آنها قصد دارند بار دیگر این موضوع را به جریان بیاندازند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج، اظهار کرد: به برکت نفس پاک امام راحل امروز تفکر بسیجی در سرتاسر منطقه خاورمیانه موج می زند و این موج در حال صادر شدن است.

وی تصریح کرد: اکنون تفکر بسیجی به کشورهای عراق، سوریه، بحرین، لبنان و یمن صادر شده و کشور سوریه با این تفکر در مقایل تروریست ها ایستادگی می کند.

حجت الاسلام یعقوبی با تأکید بر اینکه بسیجیان باید بر روی اعتقادات و ارزش های خود محکم بایستند، تصریح کرد: بسیجیان باید همچنین مردم دار و صبور باشند چرا که اگر رفتار نادرستی از سوی یک بسیجی دیده شود به حساب نظام نوشته می شود.

وی اضافه کرد: بسیجی فعال بودن به معنای داشتن سابقه چند ساله در آمارها و کارت فعال نیست بلکه بسیجی فعال کسی است که همواره در مسیر ولایت و انقلاب حرکت می کند.