به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی شب گذشته در نشست خبری که به مناسبت هجدهم اسفندماه سالروز تاسیس کانون فرهنگی هنری مساجد برگزار شد، اظهار کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قلب فرهنگی هر شهرستان محسوب می‌شوند.

وی برانجام اقدمات فرهنگی موثر در جامعه تاکید کرد وگفت: اقدامات فرهنگی به عنوان ریلی برای سایر اقدمات از جمله کارهای سیاسی، اقتصادی و ... است.

حجت الاسلام یعقوبی اظهارکرد: برای جذب و ماندگاری بیشتر جوانان در‌کانون‌های فرهنگی مساجد بایستی خلاقیت، ابتکار و برنامه ریزی درست داشته باشیم.

وی از اجرای طرح حی‌علی الفلاح در خراسان شمالی خبر داد و افزود: این طرح در راستای ارتقای فعالیت‌های کیفی کانون‌های مساجد استان پس از تصویب طی سال آینده اجرایی می‌شود.

حجت الاسلام یعقوبی گفت: متاسفانه به مسائل فرهنگی در جامعه کم توجهی زیادی می‌شود و این امر موجب شده تا در رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی داشته باشیم.

تشریح برنامه های کانون های مساجد خراسان شمالی

مسوول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خرتسان شمالی نیز در این نشست افزود: به مناسبت بیست و سومین سالگرد تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد این کانون در خراسان شمالی برنامه‌های متنوعی پیش بینی کرده است.

هاشم شیرازیان گفت:امسال برنامه‌های هفته تاسیس کانون فرهنگی هنری مساجد با شعار"مسجد سنگر اسلام و انقلاب" با محوریت شهرستان‌ها در استان اجرا می‌شود.

وی افزود: تجلیل از فعالان فرهنگی، تجهیز کتابخانه‌ها، دیدار با استاندار، دیدار با امامان جمعه، شرکت در جشن نیکوکاری، دیدار با نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری، دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم، رونمایی از کتاب خاطرات فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و ... از جمله برنامه‌های این استان است.

شیرازیان گفت: همچنین روستای قلعه خان از توابع شهرستان مانه و سملقان جزو ١٠ روستای برتر کشور در طرح دوستدار کتاب شده است.

وی افزود: در طرح دوستدارکتاب ٨٠٠ روستا در کشور طرح‌های خود را ارسال کردند که از این تعداد ١٠روستا به عنوان برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ٣۴١ کانون فرهنگی هنری مساجد در خراسان شمالی فعالیت دارند که از این تعداد ۶٣ درصد در نقاط روستایی و مرزی استان قرار دارد.