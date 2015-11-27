نمایندگان مجلس راه ومنش شهید مدرس را الگوی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به دهم آذر سالگرد شهادت آیت الله سیدحسن مدرس در سال ۱۳۱۶ و روز مجلس، اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در دفاع از ارزش های دینی ثابت قدم و استوار باشند.

وی دفاع از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس را از جمله وظایف نمایندگان مجلس دانست و افزود: همه نمایندگان مجلس می بایست راه، روش و منش مدرس را الگوی خود قرار داده و در ایفای وظایف نمایندگی از هیچ کس هراسی نداشته باشند.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به اینکه شهید مدرس ترس و طمع نداشت، اضافه کرد: این خصوصیات شهید مدرس سبب شده بود تا با کسی رودربایستی نداشته باشد و همیشه حرف حق بزند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: نباید به گونه ای باشد که نماینده مجلس شورای اسلامی از ترس ثروتمندان مفسد و قدرتمندان منحرفی که به حضور او در انتخابات و مجلس کمک کرده اند نتوانند سخنی بگویند و یا لایحه ای را به ضرر آنها به تصویب برساند.

وی اظهار داشت: شهید مدرس سیاست و دیانت را با هم می دید و امروز نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با الگو گرفتن از این نماینده شهید با تیزبینی و هوشیاری مسائل را رصد کرده و قوانین مناسبی را به تصویب برسانند.

حجت الاسلام یعقوبی با تأکید بر اینکه نمایندگان باید در برابر جریان های انحرافی که از هر فرصتی سوء استفاده می کنند ایستادگی و مقابله کنند، افزود: نمایندگان مجلس در این راه نباید از عربده دشمنان و مستکبران و فتنه گران بترسند.

وی تصریح کرد: بر این اساس مجلس نباید زیر بار ذلت برود بلکه می بایست با آگاهی از دشمن بودن آمریکا، فریب ظاهرسازی ها و بزک این دشمن اصلی و شیطان بزرگ را نخورد.

حجت الاسلام یعقوبی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات در اسفندماه امسال، خواستار همگرایی و وحدت بیشتر نیروهای موجود در جناح های مختلف سیاسی شد و افزود: حضور افراد متعدد از یک جناح در انتخابات سبب سردرگمی مردم می شود به همین دلیل افراد باید به این نتیجه برسند که فرد اصلح از هر جناح وارد میدان شود.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، پیاده روی میلیون ها زائر شیعه به این مناسبت را تجلی قدرت تشیع در جهان دانست و گفت: این گردهمایی کار دل بوده و در این جا دیگر دلارهای دشمنان کارساز نیست چرا که مردم به عشق امام حسین(ع) گرد هم آمده اند.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به تهدیدهای دشمنان مبنی بر حمله به آیین پیاده روی اربعین حسینی، تصریح کرد: با وجود این تهدیدها باز هم مردم با بی اعتنایی به دشمنان و تروریست های تکفیری عازم کربلا شده و بار دیگر عشق و ارادت خود را به اباعبدالله الحسین(ع) نشان می دهند.