به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی شنبه شب در مراسم هفتمین روز شهادت شیخ نمر باقرالنمر که در محل حسینیه دفتر نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، افزود: عالمان دین دار و دین شناس هم دیده‌بان و هم دین بانند که رخنه‌های نفوذ دشمن را سد می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که دشمن از این رخنه‌ها در بین امت اسلامی رخنه کند.

وی اظهار کرد: عالمان دین شیاطین و ابلیس‌ها را پس می‌زنند و اجازه ورود آن‌ها را به حریم اسلام نمی‌دهند و از ضعفا و مظلومین در مقابل ظالمان دفاع می‌کنند.

امام جمعه بجنورد افزود: برای همین است که دشمنان اسلام با دیده‌بانان میانه خوبی ندارند، چون آن‌ها با شناسایی موقعیت دشمن، امکانات، استعداد و استحکامات آنان، زمینه شکست دشمن را فراهم می‌کنند.

وی تصریح کرد: هدف دشمن همواره این است که اول دیده‌بانان را مورد هدف خود قراردهند و سپس به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان اینکه علمای دین همواره در مقابل ظالمان و مستکبران ایستادگی و مقاومت کرده و از بیان حق خودداری نکرده اند، افزود: اینکه در طول تاریخ، روحانیت همیشه مورد هجمه دشمنان چه از جنبه شخصی و چه جنبه شخصیتی قرار گرفته، به خاطر جایگاه رفیع و بلند آنان بوده است.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تاکید کرد: در طول تاریخ علما مدادشان و دماءشان به فریاد دین رسیده و تا پای جان از دین حفاظت و حمایت کرده‌اند، عده‌ای برای دین خون دادند و عده‌ای برای حفاظت از دین خون جگر شدند.

شهادت مظلومانه شیخ نمر، حسین گونه بود

وی عالم ربانی شهید شیخ نمر باقرالنمر را نمونه بارز یک عالم دینی و دین شناس دانست و افزود: شیخ نمر شهید مظلومی بود که مظلومانه به دست حکام سعودی به شهادت رسید.

حجت الاسلام یعقوبی گفت: شیح نمر یک عمر با عشق به اباعبدالله الحسین (ع) زندگی کرد و عاقبت مانند جدش، شمرهای سعودی سرش را از بدنش جدا کردند.

وی به جنایات حکام سعودی در نحوه اعدام این عالم ربانی اشاره کرد و گفت: بر اساس آنچه تا کنون منتشر شده است دست و پای شیخ نمر با چکمه‌های حکام آل سعود، شمر گونه شکسته شده و بعد ازآن سر این عالم ربانی از تنش جدا شده است.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: شهید آیت الله نمر روحانی مجاهدی بود که در حوزه علمیه ایران اسلامی تربیت شد و ۱۰ سال در ایران درس خواند و بعد برای انجام رسالت خود در شرق عربستان به آگاهی بخشی و بصیرت بخشی پرداخت.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به ترس دشمن از شیخ نمرافزود: شیخ نمر یک فرد نبود بلکه او همچون بسیاری از علمای دین و همچون شهید مظلوم آیت الله بهشتی، یک امت بود و به همین دلیل دشمن او را تحمل نکرد.

امام جمعه بجنورد اظهار داشت: زندانی کردن شیخ نمر و صدور حکم اعدام او نتوانست کوچک‌ترین تزلزلی در ایمان او و خانواده‌اش ایجاد کند به طوری که به رغم سفارشات مکرر از ناحیه بعضی از مسئولان سعودی برای نوشتن یک نامه مبنی بر عذرخواهی از شاه عربستان، در راستای تجدید نظر کردن در حکم اعدامش، نه او و نه خانواده‌اش زیر بار نرفتند و خانواده این شهید عزیز در پاسخ به درخواست آنان گفته بود که ما برای انجام همین رسالت به دنیا آمده‌ایم و در مقابل ظالم و ستمگر هرگز کنار نمی‌آییم.

وی تصریح کرد: علمایی چون شیخ نمر، در راه رضای حق جان خود تقدیم اسلام کردند، چرا که تنها مقتدایشان حسین ابن علی (ع) و مولا امیرالمومنین علی(ع) بود.

رخوت‌ها و رخنه‌ها تهدید جامعه اسلامی

حجت الاسلام یعقوبی در ادامه با اشاره به آیات قرآن کریم، فلاح و پیروزی مسلمانان را در داشتن چهار اصل دانست و افزود: صبر و بیمه کردن خود در مقابل هوای نفس، دعوت کردن دیگران به صبر و مقاومت، ارتباط داشتن با یکدیگر و کار تشکیلاتی کردن و گره خوردن امت اسلام به یکدیگر و متصل شدن به امامت و ولایت و داشتن تقوا و اخلاص، زمینه پیروزی مسلمانان را فراهم می‌کند.

وی اظهار داشت: امروز دوچیز جامعه اسلامی را تهدید می‌کند، یکی رخوت‌ها و دیگری رخنه‌ها، سستی خودی‌ها و رخنه‌های غیر خودی‌ها.

حفظ هیبت انقلاب در انتخابات پیش رو

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به دو انتخابات مهم پیش رو افزود: امروز دوران هیبت ملت مسلمان ایران است و این هیبت در انتخابات امسال باید حفظ شود.

وی تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات هفتم اسفندماه امسال نشانه عزت، قدرت و هیبت انقلاب و ملت عزیز ایران اسلامی است که باید یک بار دیگر به دنیا نشان داده شود.

امام جمعه بجنورد افزود: کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند در این انتخابات کاری کنند که حضور حداکثری مردم کمرنگ شود و هیبت انقلاب را بشکنند در خیال خام به سر می‌برند.

وی افزود: باید با حفظ هیبت انقلاب در انتخابات امسال، رخوت‌ها را به نشاط و امید تبدیل و مشت رخنه گران و نفوذی‌ها را برای مردم باز کرد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با تاکید بر اینکه رخوت و رخنه در انتخابات امسال معنا ندارد اظهار کرد: همه باید در انتخابات امسال با نشاط شرکت کنیم و رسالت خطیر و سنگینی را که بر دوش داریم به شایستگی انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم آیت الله حبیب الله مهمان نواز نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری، جمعی از روحانیون و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، جمعی از بسیجیان و ایثارگران استان حضور داشتند.

اجرای مراسم مداحی و روضه خوانی به مناسبت گرامیداشت هفتمین روز شهادت شیخ نمر، پایان بخش این مراسم بود.