تفاهم نامه برجام نه جام زهر و نه فتح الفتوح است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به پانزدهم مرداد، سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا، اظهار کرد: همین جنایتکارانی که شمار زیادی از مردم دنیا را کشته و زخمی کرده اند امروز شعار حمایت از حقوق بشر آنها گوش جهانیان را کر کرده و به این بهانه در اقصی نقاط جهان به جنایت های خود ادامه می دهند.

وی با اشاره به این که تقابل کشورهای غربی با ایران اسلامی در زمینه هسته ای نیز همین گونه است، اضافه کرد: با وجود دست یابی به توافق هسته ای باید دانست آنها گرگ بوده و نمی توان به گرگ اطمینان کرد.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان این که ذات آمریکا دشمنی، فریبکاری است و نباید به آنها اعتماد کرد، افزود: در حالی که ایران اسلامی بارها اعلام کرده می خواهد انرژی هسته ای خود را در زمینه های تهیه دارو، برق و کشاورزی توسعه دهد، این کشورهای غربی به بهانه های واهی در برابر ایران ایستاده و مانع از دست یابی ایران به علم هسته ای می شوند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان این که توافق هسته ای بین ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 نیز مشکلات نظام جمهوری اسلامی با غرب را حل نمی کند، تصریح کرد: برخی این تفاهم نامه را فتح الفتوح و برخی نیز جام زهر می دانند در حالی که این تفاهم و متن هسته ای امضا شده نه جام زهر است که از آن مأیوس شویم و نه فتح الفتوح است که برای آن ذوق زده شده و به شادمانی بپردازیم.

وی ادامه داد: با وجود امضای این تفاهم باید همچنان مراقب و منتظر باشیم که اقدام بعدی کشورهای غربی چه خواهد بود و نباید به این زودی ها برای آنها فرش قرمز پهن کنیم.

حجت الاسلام یعقوبی با بیان این که یکی از دستاوردهای تفاهم نامه هسته ای اخیر این است که دشمن ستیزی ایرانیان را نشان داد، افزود: با وجود توافق در زمینه هسته ای اما نقشه راه ایران و نظام جمهوری اسلامی معلوم بوده و همچنان همانند گذشته از مظلومان جهان حمایت خواهیم کرد.

وی با اشاره به این که پس از امضای این توافق هسته ای برخی می گویند اکنون باید شعار مرگ بر آمریکا را کنار بگذاریم، اضافه کرد: این مسأله به هیچ عنوان درست نیست چرا که توافق هسته ای را امضا کرده ایم اما ظلم ستیزی و مظلوم نوازی ما ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد شهادت حضرت حمزه عموی پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: حضرت حمزه(ع) نقش بسیار مهمی در توسعه اسلام داشت به گونه ای که پیامبر اکرم بعد از شهادت ایشان 70 مرتبه بر پیکر ایشان تکبیر گفت.

خطیب نماز جمعه بجنورد همچنین با اشاره به پانزدهم شوال، سالگرد وفات حضرت عبدالعظیم حسنی(ره) در سال 252 هجری قمری، افزود: عبدالعظیم حسنی پنج امام را در دوران خود درک کرد به همین دلیل نیز می توان او را سردار علمی و فرهنگی دنیای اسلام دانست و باید شناخت مردم از این شخصیت بزرگ افزایش یابد.