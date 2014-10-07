حاج آقا حسینی سیاسی نیست/ سینما ارزش ندارد خون از دماغ کسی بریزد

برزو ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال در حال پخش «معراجیها»، ابتدا با ابراز تاسف از فوت پنج تن از همکارانش در پشت صحنه فیلمبرداری «معراجیها» اظهار کرد: همین اول بگویم که خیلی متاسفم که پنج تن از عزیزترین دوستانم را در صحنه «معراجیها» از دست دادم. باورتان نمیشود که هنوز اثرات آن روز در زندگی من مانده و هنوز هم بعضی وقتها به ویژه درگذشت مرحوم جواد شریفی را باور نمیکنم.
یک بی احتیاطی در «معراجیها» زندگیمان را نابود کرد
وی افزود: من 20 سال است به صورت حرفهای کار بازیگری میکنم و در این سالها همکاران زیادی در حوزه جلوههای ویژه داشتم و با خیلیهایشان احساس آرامش میکردم؛ مثل آقای روزبهانی. در این سریال نخستین بار بود که با شریفی کار میکردم و خیلی جالب بود که او همه چیزهای جلوههای ویژه را با جزئیات برای ما توضیح میداد اما این بی احتیاطی زندگیمان را نابود کرد.
دیگر انگیزهای برای کار نداشتم
این بازیگر تصریح کرد: پس از بروز آن اتفاق در «معراجیها»، دوست داشتم کار زودتر تمام شود و تنها انگیزهای که برای کار داشتم این بود که پسر آقای شریفی و خانوادهاش سر صحنه آمدند و خواهش کردند کار را ادامه دهیم تا به جشنواره برسد. اما سینما ارزش این را ندارد که خون از دماغ کسی بیاید.
فرزند انوشیروان ارجمند یادآور شد: اولین بار که به «معراجیها» دعوت شدم برای نقش استاد دانشگاه بود. اما با احترام به ده نمکی گفتم که این نقش را دوست ندارم. بعد از دو یا سه ماه محمود رضوی تهیه کننده و شهرام زمانی مسئول انتخاب بازیگر، به من زنگ زدند و من گفتم که قبل از انتخاب نقشم باید از محمدرضا شریفی نیا مشاوره بگیرم، آنها هم موافقت کردند.
6 بار دیگر از من خواستند روحانی شوم
ارجمند ادامه داد: به من گفتند نقش ویژهای برایم در نظر گرفتهاند و توضیح دادند که بار اصلی فیلم روی دوش این نقش است. ضمن اینکه اعلام کردند بخش سینمایی مربوط به زمان حال نیست و همه چیزش در زمان جنگ میگذرد. به هر حال برای من جذاب بود که نقش یک روحانی را بازی کنم کما اینکه بعد از اینکه فیلم در جشنواره اکران شد تا به حال 6 سناریو با کاراکتر روحانی را رد کردم و قبول هم نخواهم کرد مگر اینکه اتفاق ویژهای باشد.
وی که از یازده ماهگی به همراه پدرش روی صحنه تئاتر رفته و در سن چهار سالگی در نمایشنامهای از او به نام «پریا» بازی کرده است، تأکید کرد: روز اول که درباره نقش صحبت کردم ویژگیهایی درباره حاج آقا حسینی به عنوان فرمانده زمان جنگ در نظر گرفته شد تا باورپذیرتر باشد. تا به حال هم که سریال را دنبال کردهام متوجه شدم بازتاب آن بین مردم درباره نقشی که بدون هیچ گرایش سیاسی آن را بازی کردم خوب است.
بازیگر سریالهای «مرد دو هزارچهره»، «اشکها و لبخندها»، «صاحبدلان»، «شبهای برره» و «زیر آسمان شهر» یادآور شد: من اصلا آدم سیاسی نیستم در حقیقت برای من نقش مهم است. من فقط روزنامههای ورزشی و روزنامههای سینمایی را میخوانم. نقش حاج آقا حسینی هم برای من جذاب بود و دوست داشتم که در سابقه بازیگریام، نقش روحانی را هم داشته باشم.
بعد از حادثه «معراجیها» به ما فشنگ هم نمیدانند
ایفاگر شخصیت حاج آقا حسینی در «معراجیها» متذکر شد: اینجا باید از مسعود ده نمکی برای صبوریاش در کار تشکر کنم و یک خسته نباشید بزرگ هم به فرشاد گل سفیدی مدیر فیلمبرداری سریال بگویم که واقعا برای این پروژه زحمت زیادی کشید. مخصوصا بعد از اتفاقاتی که برای گروه افتاد، به طوری که بعد از آن، دیگه حتی به ما فشنگ هم نمیدادند.
خانواده ما یک ارکستر کوچک است
ارجمند از علاقهاش به موسیقی هم گفت: من هم خانواده پدری و هم خانواده مادریام اهل موسیقی هستند و تقریبا همه خانواده ما یک ارکستر کوچک است. اما خودم دوست ندارم موسیقی را ادامه بدهم، خیلیها به من لطف داشتند مثل امید کرامتی و مجید اوجی تهیه کننده محترم که من اکثرا کارهایی را خواندم که برای او بوده است اما مهدی کرم پور اولین بار در این باره بدعتگذاری کرد و برای فیلم «جای دیگر» نقش یک خواننده را به من داد.
بازیگر فیلمهای «طهران، تهران» و «روز سوم» ادامه داد: کرمپور خیلی اصرار داشت که این نقش را من بازی کنم. بعد با هومن خلعتبری آشنا شدم و حالا کار به جایی رسیده که دیگر باید یک آلبوم جمع کنم. دلیل تمایل نداشتنم به ورود به این عرصه نیز این بود که در موسیقی حسم درست است ولی سوادم کم است. امیریل ارجمند پسرعمویم خیلی حرفهای موسیقی را دنبال کرده اما من نه.
با همکاری علی اوجی به زودی آلبومم منتشر میشود
وی تأکید کرد: چگونگی ورود به عرصه موسیقی خیلی مهم است. به هر حال علی اوجی دارد زحمت میکشد که آلبوم مرا را جمع کند.
ارجمند درباره کارهای جدیدش هم گفت: این روزها به تازگی پخش پروژه «زخم» به کارگردانی مسعود آب پرور با بازی من آغاز شده است و این سریال به مناسبت هفته نیروی انتظامی پخش میشود و آنجا نقش پلیس دارم. شبها هم در تماشاخانه ایرانشهر در تئاتری به نام «کسی نیست که داستانها را به یاد آورد» به کارگردانی رضا حداد بازی میکنم. خدا را شکر کار آنقدر خوب بوده که ما شبها مجبوریم دو اجرا داشته باشیم.
اگر نقشم قابل قبول است آن را به خانواده زندهیاد شریفی تقدیم میکنم
وی در پایان گفت: اگر در پروژه «معراجیها» نقشم قابل قبول بوده همین جا آن را تقدیم میکنم به خانواده جواد شریفی عزیز که امیدوارم آن را از من قبول کنند.
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