سعید مقیسه مدیر شبکه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دشواری‌های تولید سریال «نشانه‌ها» درباره داعش اظهار کرد: به هر حال بخش‌هایی از تصویربرداری این سریال باید در خاک عراق انجام شود اما ناامنی‌هایی که اکنون در خاک عراق وجود دارد، از جمله موانع پیش روی ما است.

تغییر محل ضبط و بازسازی برایمان اولویت ندارد

وی افزود: حضور داعش در بسیاری مناطقی که ما می‌خواهیم تصویرش را داشته باشیم از جمله مشکلات ما است. امیدواریم شرایط به طور کلی فراهم شود تا بتوانیم به موقع در خاک عراق تصویربرداری داشته باشیم.

مدیر شبکه تهران تصریح کرد: بازسازی اولویت ما نیست و دلمان می‌خواهد در خاک عراق، یعنی محل وقوع داستان تصویربرداری را انجام دهیم اما اگر مجبور شویم مکان ضبط را تغییر می‌دهیم اما اکنون دنبال این هستیم که واقعا بخش‌های مرتبط را در عراق ضبط کنیم و راهپیمایی بزرگ مردمی در اربعین استفاده کنیم.

با عوامل «گوشه دل تهرون» تسویه حساب کرده‌ایم

مقیسه در پاسخ به اینکه آیا درست است به خاطر نارضایتی از ماحصل برنامه «گوشه دل تهرون» ساخته رامبد جوان برای سال تحویل 92، با عوامل مجموعه تسویه حساب نشده؟ یادآور شد: اول این را بگویم که با عوامل تسویه شده و تهیه‌کننده سریال وجه دیگری را هم مطالبه کرد که با نظر مجدد کمیته ارزیابی آن مبلغ هم داده شده است. گرچه امکان دارد قسط آخر پرداخت نشده باشد. دقیق نمی‌دانم اما این در روال پرداخت‌های شبکه قرار دارد.

سریال رامبد جوان مطابق طراحی قبلی پیش نرفت

وی ادامه داد: «گوشه دل تهرون» که پخش یک سریال طی یک روز بود، تجربه‌ای نسبی به حساب می‌آمد. موفقیت هر برنامه، تنها به کیفیت آن اثر بستگی ندارد، بلکه نسبت به برنامه‌های دیگری که پخش می‌شود باید میزان مخاطب را سنجید. این برنامه دقیقا مطابق آنچه که طراحی شده بود، پیش نرفت و حتما می‌توانست بهتر از این باشد.

مدیر شبکه تهران در پایان گفت: کما اینکه ما این حرف را برای همه سریال‌ها می‌زنیم و هر سریالی از آنچه پخش شده می‌تواند بهتر باشد و مطلقا نمی‌توان گفت سریالی به بهترین وجه ممکن ساخته شده است. همانطور که مطلقا نمی‌توان اثری را بد دانست. هر مجموعه‌ای خوبی و بدی‌هایی دارد که نسبت آن در رقابت با رقبای روی آنتن مشخص می‌شود.

به گزارش مهر، مقیسه پیش از این اعلام کرده بود: موضوع سریال «نشانه‌ها» داعش و تکفیری‌ها است و به اتفاقاتی می‌پردازد که اخیرا در عراق شاهد آن هستیم. موضوع این سریال به روز و قابل درک برای مخاطبان است. در این سریال به پرسش‌های مخاطبان درباره داعش پاسخ خواهیم داد و اصل قصه آن ماجرای سفر یک خانواده به کربلا برای شرکت در پیاده روی اربعین و اتفاقاتی است که با اسارت آنها نزد داعشی‌ها و تکفیری‌ها شکل می‌گیرد.

هنوز کارگردان قطعی سریال «نشانه‌ها» مشخص نشده است.