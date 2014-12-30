وحید امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال «نشانه ها» که در مرحله پیش تولید قرار دارد، گفت: بخش اعظم این سریال به خاطر قصه و مضمونی که دارد در عراق تصویربرداری می شود و مابقی هم در چند کشور دیگر از جمله ایران به تولید می رسد.

وی ادامه داد: من و عباس نادران تهیه‌کننده سریال چندی پیش سفری به عراق داشتیم تا لوکیشن های کار را بررسی کنیم چون حدود 60 درصد از این سریال در عراق و حدود 10 درصد هم در کشورهایی چون سوریه، لبنان و ایران تصویربرداری می شود.

کارگردان فیلم «در مدت معلوم» درباره داستان سریال «نشانه ها» بیان کرد: این سریال داستان یک کاروان از دختران دانشجوست که برای زیارت اربعین به عراق می روند اما با یک نقشه پیچیده گروهک تکفیری داعش ماشین آنها را از مسیر اصلی خود منحرف می کند.

وی به حضور بازیگران عراقی، سوری و ایرانی در این پروژه اشاره و عنوان کرد: در ادامه ماجرا شخصیت هایی از عراق، سوریه و ایران به ماجرا وارد می شوند تا این کاروان دانشجویی را آزاد کنند.

این مستندساز در ادامه درباره طرح اولیه این سریال که توسط بابک کایدان به نگارش درآمده است توضیح داد و گفت: فیلمنامه و طرح این اثر چندین بار تغییر کرده است و نویسنده فعلی این کار مهدی سجاده چی است.

امیرخانی اضافه کرد: این اولین اثری است که با رعایت قواعد ژانر و با این مضمون در حوزه بین الملل اتفاق می افتد.

امیرخانی در پایان درباره مراحل فعلی تولید این اثر بیان کرد: سریال «نشانه ها» چندین بار بازنویسی شد و حتی طرح اولیه آن هم در این بازنویسی ها تغییر پیدا کرد. در حال حاضر در پایان بازنویسی اثر و مرحله پیش تولید سریال هستیم.