به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مقیسه مدیر شبکه تهران با حضور در جمع بازیگران و عوامل تولیدی این مجموعه با تشکر و قدردانی از گروه تولید سریال «بیقراری» گفت: این مجموعه در 10 قسمت 40 دقیقه‌ای به کارگردانی رسول صانعی و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان برای دهه آخر ماه صفر با محوریت معنویت، توبه پذیری، توسل و... تهیه و تولید می‌شود.

وی با بیان موضوع این مجموعه تاکید کرد: موضوع اصلی داستان درباره مهندس جوانی است که در کودکی مادرش را از دست داده و چون تصورش این است که توسلات دینی و خانواده‌اش در شفای مادرش نقشی نداشته، تعلقات دینی و مذهبی او رنگ می‌بازد اما با اتفاقاتی که برای او و همسرش می‌افتد و توسل دوباره به امام حسین (ع) اعتقادات خود را پیدا می‌کند.

مدیر شبکه تهران با اشاره به روند تولید این مجموعه اضافه کرد: نزدیک به 25 درصد از سریال تصویربرداری و این مجموعه برای دهه آخر ماه صفر در نظر گرفته شده است.

در ادامه این بازدید که در لوکیشن این سریال در غرب تهران انجام شد، سکانس 44 از قسمت 2 این سریال با بازی امیر محمد زند در نقش احمد ضبط و تصویربرداری شد.

در این مجموعه تلویزیونی امیر محمد زند، مریم کاویانی، عمار تفتی، مهدی صباحی، نیلوفر شهیدی، صدر الدین حجازی، شهرزاد کمال زاده، علی ثانی فر و... به ایفای نقش می‌پردازند و این مجموعه به گروه نویسندگی رسول صانعی، محسن رحمانی و سعید ریاحی فر نگارش شده است.