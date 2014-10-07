جشنواره فیلم مقاومت ویژه طلاب وروحانیون در قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت دوشنبه شب با حضور جمعی از طلاب و اساتید حوزه های علمیه در سالن اجتماعات مدرسه علمیه حضرت امام صادق (ع) برگزار شد.

حجت الاسلام علی عباسی معاونت تهذیب حوزه علمیه قزوین در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس اکران فیلم های مقاومت را در مدارس علمیه کاری ارزشمند دانست و اظهارداشت: این حرکت جشنواره فیلم مقاومت در مدارس علمیه کاری بسیار با ارزش وماندگاری بود که از دست اندرکاران این جشنواره قدردانی می کنم.

حجت الاسلام عباسی خاطرنشان کرد: نمایش این گونه فیلم ها در مدارس علمیه برای طلاب جوان که با آن روزهای حماسه و ایثار آشنایی ندارند بسیار تاثیر گزار است.

معاونت تهذیب حوزه های علمیه ادامه داد: فیلم های مقاومت تاثیر پذیری دفاع مردان شجاع ودلاوری را به تصویر می کشد که در ذهن و فکر خودشان یک هدف مقدس و متعالی را داشتند که آن دفاع از میهن و مبارزه با دشمن تا دندان مسلح بود.

این مسئول تصریح کرد: انقلاب اسلامی دریچه ایثار را به روی سایر ملتها گشوده و این پیروزی های ملت لبنان و غزه همه نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

حجت الاسلام عباسی بیان کرد: همه ملت ها اگر جهاد و مبارزه می کردند تا حدودی موفق بودند ولی چون ولایت فقیه در آن وجود نداشت با شکست مواجه می شدند.

وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی با داشتن رهبری شجاع و حکیم و ملتی با بصیر از تمام تهدیدها و مشکلات سربلند بیرون آمده و شکست برای دشمنان این نظام بر آمده از خون شهدا است.

حجت الاسلام عباسی از مدیران و اساتید حوزه های علمیه، بسیج طلاب و روحانیون و صدا وسیمای مرکز قزوین و تمامی رسانه های محلی استان که در برگزاری این جشنواره همکاری داشتند قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم صادق ذوالقدر دبیر جشنواره فیلم مقاومت طلاب وروحانیون استان گزارشی از نمایش این فیلم ها در مدارس علمیه استان ارائه کرد.

در این جشنواره 14 فیلم مقاومت در مدارس علمیه استان به نمایش در آمد که فیلم شیخ شریف (زندگی ومبارزه روحانی شهید قنوتی ) به کارگردانی اسماعیل فلاح پوروبه بازیگری جعفر دهقان که مورد استقبال طلاب حوزه های علمیه قرار گرفت.