به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه مراسم افتتاحیه سال تحصیلی حوزههای علمیه استان هرمزگان با حضور جمعی از علما، اساتید، طلاب، مسئولان استانی و شهرستان قشم برگزار شد.
این مراسم با هدف تجلیل از ایثارگریهای شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین گرامیداشت آغاز فصل جدیدی از فعالیتهای علمی و آموزشی حوزههای علمیه استان برگزار شد /.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، در سخنانی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه، بر جایگاه ویژه حوزههای علمیه به عنوان مرکز تربیت نیروهای متعهد، دانشمند و حافظ ارزشهای اسلامی تأکید کرد. وی بیان داشت: حوزههای علمیه از مهمترین نهادهای فرهنگی کشور هستند که در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نقش محوری دارند.
امام جمعه قشم با یادآوری رشادتهای شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی، گفت: یاد و خاطره شهدای عزیز باید چراغ راه ما در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت علمی باشد. حوزههای علمیه باید با بهرهگیری از علوم روز و تعالیم اسلامی، در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و علمی پیشتاز باشند.
د حجتالاسلام حاجبی ضمن تقدیر از اساتید، مدیران و طلاب حاضر، به بیان اهمیت وحدت و تقریب مذاهب پرداخت و اظهار کرد: حوزههای علمیه استان هرمزگان با حضور طلاب و اساتید از اقوام و مذاهب مختلف، نماد بارز وحدت و همدلی در کشور هستند و این ظرفیت عظیم میتواند زمینهساز توسعه و تقویت فرهنگ دینی در جامعه باشد.
وی همچنین به رشتههای تخصصی حوزههای علمیه استان اشاره کرد و گفت: با توجه به نیازهای روز جامعه، امسال در رشته تربیت مدرس و علوم دینی فعالیتهای گستردهتری در دو سطح علمی ۲ و ۳ آغاز شده است که امید است در آینده نزدیک شاهد ارتقا کیفی این رشتهها و افزایش ظرفیت پذیرش طلاب باشیم.
این مراسم با حضور آیتالله عبادیزاده، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، اعضای شورای عالی حوزه، مدیران مدارس علمیه، فرماندار، شهردار، و جمعی از مسئولان فرهنگی و انتظامی استان برگزار شد. همچنین در این جلسه از زحمات و خدمات دستاندرکاران حوزههای علمیه استان و شهرستان قشم قدردانی به عمل آمد.
