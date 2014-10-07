علاقهمندان میتوانند در غرفه انجمن نویسندگان کودک ونوجوان با حضور در محل غرفه با نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان همه روزه دیدار داشته باشند. این برنامه با هدف آشنایی مخاطب با پدید آورندگان آثار ترتیب مییابد تا مخاطبان با فعالان این عرصه و شیوه کار آنها از نزدیک آشنا شوند. این دیدارها طی 16 برنامه اجرا می شود.
انجمن همچنین با 5 برنامه « با من بخوان» ویژه کودکان پیش دبستانی ودانش آموزان سال اول دبستان، در نظر دارد لذت خواندن و علاقهمند سازی به کتاب و کتاب خوانی را در این گروه سنی افزایش دهد. دراین برنامه نویسندگان برای بچه ها برنامه کتابخوانی و شعر خوانی اجرا میکنند.
علاقهمندان می توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 18 در غرفه انجمن نویسندگان کودک ونوجوان واقع در ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب حضور پیدا کنند.
شاعران و نویسندگانی چون افسانه شعباننژاد، محمدرضا یوسفی، ناصر کشاورز، آتوسا صالحی، اسدالله شعبانی، جمالالدین اکرمی، محمدرضا شمس، علی اصغر سیدآبادی، نوید سیدعلیاکبر، حدیث لزرغلامی، عرفان نظرآهاری،عباستربن، فرهاد حسنزاده، عزتالله الوندی و.. در این برنامه حضور مییابند و با بچهها دیدار میکنند.
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