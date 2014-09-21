برنامه های هفته کودک در مازندران معطوف به عواطف آنان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه برنامه ریزی هفته ملی کودک، با اشاره به برگزاری هفته ملی کودک از 16 تا 22 مهر ماه امسال، اظهار داشت: با توجه به پيشنهاد اين كانون مبني بر تشكيل ستاد گراميداشت هفته ملي كودك در استانداري مازندران به رياست معاون استاندار و تحقق اين مهم ، مي توان به درك بهتري در برنامه سازي و تبيين حقوق كودك دست يافت.

وی با بیان اینکه توجه به نیازهای عاطفی کودکان باید بسیار مورد توجه مسئولان قرار گیرد، تصریح کرد: کودکان، بزرگان فردای جامعه هستند و باید برای مدیریت آینده آنان توجه و دقت بيشتري داشت.

گرجي با اشاره به اینکه سال گذشته 12 دستگاه در اجرای ستاد هفته ملی کودک با کانون همکاری کردند، افزود: امسال روز جهانی کودک با حضوراستاندار و مسئولان ارشد استان با افتتاح نمايشگاه برگزار می شود.

وی از برگزاری برنامه هاي متنوع وشاد همزمان با هفته ملی کودک در استان خبر داد و گفت: با شكل گيري ستاد گراميداشت هفته ملي كودك در مازندران، برنامه هاي اين هفته از سوي دستگاه هاي عضو، در سراسر شهر هاي استان برگزار مي شود.

دبير ستاد گراميداشت هفته ملي كودك مازندران با بیان اینکه هفته ملي كودك فرصت موثري براي تبيين حقوق واقعي كودك در جامعه محسوب مي شود، گفت: خانواده ها و تشکل های مردمی در جشن های هفته ملی کودک دخیل شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران نیزبا اشاره به تاريخچه نامگذاري روزي بنام كودك در جهان و اهميت اين مناسبت، به تبيين حقوق كودك در نقاط مختلف جهان و كشور هاي در حال توسعه پرداخت.

علیرضا يونسي همچنين با اشاره به وضعيت نسبي مطلوب حقوق كودك در كشور هاي اسلامي در مقايسه با ساير كشور ها، استحكام بنيان خانواده و اهميت به حقوق كودك در دين و شريعت را از ويژگي هاي مهم دين اسلام نسبت به كودكان عنوان كرد.

وي با بررسي حقوق كودك در اسلام و كنوانسيون جهاني حقوق كودك اظهار داشت: تامين خوراك و تغذيه مناسب، انتخاب نام نيكو و احترام به كودك، حق تحصيل، حق تفريح و بازي و تربيت مناسب از بارزترين آموزه اي دين اسلام در خصوص حقوق كودكان است.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته ملی کودک در بخش ديگري از سخنان خود افزود: همه مدیران ادارات استان در نمایشگاه برنامه های هفته ملي كودك حضور جدی و موثر داشته باشند.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه دستگاه هاي اجرايي استان به مناسبت هفته ملی کودک، مراسم و فعاليت هایی در ادارات خود با هدف حقوق کودک اجرا کنند، گفت: تبلیغات مناسب محیطی با هدف تجلیل از فرزندان کودک کارکنان ادارات صورت گیرد.گفتني است در ادامه اين جلسه هريك از دستگاهاي عضو به تشريح برنامه ها ي خود پرداختند كه بر اساس بحث و گفتگوي مطروحه و ارايه نقطه نظرات اعضا مصوبات ستاد گراميداشت هفته ملي كودك در استان مازندران تصويب شد.

اهتمام جدي دستگاه هاي عضو بر اجراي برنامه هاي عميق و اثر گذار و پرهيز از برنامه هاي سطحي، ارسال نامه اي با امضاي استاندار به دستگاه هاي دولتي مبني بر حضور در نمايشگاه ها و برنامه هاي هفته ملي كودك، تهيه پيام استاندار بمناسبت هفته ملي كودك، اعلام برنامه هاي شاخص هر يك از دستگاه ها به دبيرخانه ستاد مستقر در اداره كل كانون پرورش فكري مازندران، فعال سازي ستاد جشن هفته ملی کودک در سطح شهرستان های استان در فرمانداری ها و ادارات شهرستان ها، برگزاري جشن های هفته ملی کودک از سوی شهرداری ها در شهرهاي استان، همبستگي با کودکان آسیب دیده وبرگزاري مراسم همدردی با کودکان غزه و برگزاري نمایشگاه توانمندی‌های کودکان با هدف غنابخشی به ظرفیت ها و استعدادهای کودکان، توجه به برنامه ريزي و جهت‌گیری برنامه ها به سمت کودکان مناطق محروم و توجه به رويكرد برنامه هاي اين هفته متناسب با فرهنگ بومي و محلي استان، دیدار کودکان مازندراني با استاندار و نماینده ولی فقیه دراين هفته، برگزاري جشن های هفته ملی کودک در مساجد و اماکن مذهبی استان و تجليل از کودکان موفق محلات در مساجد و پایگاه های مقاومت از مصوبات اين جلسه بوده است.