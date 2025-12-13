حضور پلیس در متن جامعه رمز موفقیت و اعتماد عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی عصر شنبه در نشستی با حضور کارکنان نیروی انتظامی شهرستان نکا، جایگاه نیروی انتظامی را به عنوان حافظ امنیت و آرامش جامعه یادآور شد و افزود: نیروی انتظامی با تکیه بر ارزشهای دینی و انقلابی، نقش مؤثری در ایجاد محیطی امن برای پیشرفت و تعالی کشور ایفا میکند
رئیس عقیدتیسیاسی فرماندهی انتظامی مازندران بر لزوم حفظ ارتباط صادقانه و مؤثر با مردم تأکید و خاطرنشان کرد: تقویت اعتماد عمومی از طریق رعایت کرامت انسانی و اجرای قانون، از ارکان موفقیت مأموریتهای پلیس است و کارکنان نیروی انتظامی متعهد به انجام مسئولیتهای محوله برای حفظ امنیت و آسایش شهروندان هستند
وی اتصال پلیس به مردم را رمز موفقیت این مجموعه برشمرد و بیان داشت: پلیس ما نیرویی مردمی، برادر امنیت و خدمتگزار جامعه است. حضور در متن جامعه، شنیدن دغدغههای مردم و رفع موانع امنیتی زندگی روزمره اساس فعالیتهای نیروی انتظامی در ارتباط با اقشار جامعه است
حسینی مازندرانی همچنین با تمجید از مجاهدت و فداکاری کارکنان پلیس، گفت: تعهد و تلاش کارکنان نیروی انتظامی، این مجموعه را از یک نهاد اداری صرف به سازمانی برای حفاظت از ارزشهای ملی و دینی ارتقا داده است. آمادگی برای دفاع از امنیت مردم در سختترین شرایط، نماد این روحیه است
وی ادامه داد: نیروی انتظامی با چنین ویژگیهایی، نه تنها حافظ نظم و امنیت، بلکه مایه آرامش، اعتماد و افتخار ملت خواهد بود. پلیسی که هم بازدارنده جرم است، هم یاریدهنده مردم و هم نماد اقتدار مشروع و مردمی، بستری امن برای پیشرفت همهجانبه کشور فراهم میآورد.
