همایش اقتصاد بدون ربا به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «اقتصاد بدون ربا» با بررسی نظام بانکی کشور با حضور اساتید و اقتصاددانان برجسته حوزه بانکداری اسلامی ۲۲ مهر ۹۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۸ به همت گروه «اقتصاد پاک» و با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در تالار جوزی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

یادآور می شود این همایش قرار بود ۱۵ مهر برگزار شود که بدلیل حضور دکتر روحانی در دانشگاه تهران و تدابیر امنیتی این حضور، به هفته آینده موکول شد.



مقالات ارسال شده به همایش اقتصاد بدون ربا توسط موسسه ایتان و همچنین جمعی از فارغ التحصیلان اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف داوری شده است و به مقالات برتری جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.