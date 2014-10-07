کیروش باید بر تیم های ملی پایه نظارت کند/ مشکل امکانات و تجهیزات در فوتبال پایه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود روشن ضمیر صبح سه‌شنبه در حاشیه برگزاری دوره دانش افزایی فوتبال پایه در قم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه از سال 2004 در ایران کلید خورد و تا به حال، دوره دانش افزایی پایه بر اساس اصول فوتبال پایه آلمان در 11 استان کشور برگزار شده است.

وی گفت: این دوره ویژه مربیانی است که فوتبالیست‌های جوان و نوجوان بین 12 تا 18 سال را آموزش می‌دهند و نحوه تمرین، کاربرد تمرینات در فوتبال پایه و جدیدترین روش‌های مربیگری در این رده‌های سنی که زیرساخت فنی یک بازیکن حرفه‌ای را تشکیل می‌دهد، در این دوره آموزش داده می‌شود.

مدرس فدراسیون فوتبال آلمان افزود: طرح آموزشی دوره دانش افزایی فوتبال پایه بر اساس الگوی آموزشی فدراسیون فوتبال آلمان و فیفاست و ایفای نقش مربی نه تنها به عنوان یک مربی بلکه به عنوان روانشاس ، معلم و پدر یک بازیکن فوتبال در آن مورد تاکید قرار گرفته است.

روشن ضمیر در مورد تفاوت سطح فوتبال و آموزش های مرتبط با آن با کشورهای اروپایی از جمله آلمان بیان کرد: اختلاف فاحشی بین فوتبال ایران و اروپا وجود دارد و فوتبال ایران ابتدا باید تلاش کند از نظر سطح آموزشی و زیرساختی خود را به سطح ژاپن و کره جنوبی برساند.

وی تصریح کرد: عشق به فوتبال در بین همه جوانان ایرانی در اقصی نقاط کشور دیده می شود و مربیان فوتبال پایه نیز ، مربیانی فهیم و تحصیلکرده هستند اما مشکل بزرگ فوتبال پایه کشور امکانات و تجهیزات است که همین مسئله ، تفاوت ایران را با کشورهای توسعه یافته رقم می زند.

بازیکنان با استعداد به تنهایی نمی‌توانند به موفقیت برسند

مدرس فدراسیون فوتبال آلمان گفت: وقتی در دوره مربیگری، یکی از مربیان به من می‌گوید که درتیمش به ازای 15 بازیکن 2 توپ وجود دارد، این نشان می دهد که بازیکنان با استعداد به تنهایی نمی‌توانند به موفقیت برسند و تا زمانی که تجهیزات کافی برای فوتبال وجود نداشته باشد ، تلاش و زحمت مربیان و بازیکنان با استعداد، نمی تواند به رشد فوتبال ملی بینجامد.

روشن ضمیر در بخش دیگری از صحبت های خود درباره اختلافات پیرامون سپردن سکان هدایت تیم های ملی به مربیان خارجی عنوان کرد: مربیان فوتبال ایران هنوز به سطح فنی و طرز تفکر حرفه ای بر اساس مبانی بین المللی نرسیده اند و در حال حاضر نمی توانند گزینه های خوبی برای هدایت تیم ملی در میادین بزرگ بین المللی باشند اما امیدوارم این اتفاق در آینده رخ دهد و مربیان ایرانی به سطح کیفی لازم برسند.

وی بیان کرد: تمدید قرارداد کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال اتفاق مثبتی بود زیرا دانش و تجربه وی می تواند کمک بززگی برای فوتبال ایران باشد گرچه مربیان داخلی نیز با توجه به آشنایی با فرهنگ ما، توانمندی های ویژه ای در هدایت تیم های ملی دارند اما فوتبال ما در حال حاضر به ارتقای دانش نیاز دارد.

مدرس فدراسیون فوتبال آلمان اظهار کرد: کیروش می‌تواند به فوتبال ما کمک بیشتری کند و تا زمانی که وی در ایران هست، باید مربیان داخلی را کنار وی قرار دهند تا از تجربیات وی بهره مند شوند و تیم های ملی پایه نیز از وجود وی استفاده کنند به عبارت دیگر کیروش بر فعالیت تیم های ملی پایه نظارت داشته باشد.

روشن ضمیر تصریح کرد: یک بازیکن خوب الزاما نمی تواند یک مربی خوب باشد و این تفکر سنتی، باید از فوتبال ما حذف شود که بازیکنان بزرگ باید مربیان بزرگی باشند یا این که یک مربی باید پس از پایان دوران فوتبالش به جمع مربیان بپیوندد در حالی که یک مربی ممکن است کار خود را در این حرفه از دوران جوانی آغاز کند.

