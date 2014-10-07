ناتو از تهدید داعش در اروپا جلوگیری می کند/ استراتژی "پیمان" برای 5 سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، "ینس اشتولتنبرگ" در گفتگو با یورو نیوز در خصوص تهدیدات داعش و استقرار آنها در نزدیکی مرز ترکیه اظهار داشت: مسئولیت اصلی ناتو حمایت از همه کشورهای عضو و متحد بوده و برای حفاظت از ترکیه موشکهای پاتریوت را در این کشور مستقر کرده ایم تا اینگونه به آنها کمک کنیم.

وی درادامه افزود: علاوه بر این در نشست ولز توافق کردیم با تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی عراق، به این کشور در دفاع از ملتش یاری برسانیم، در کنار این امر همچنین زمانی که نظامیان به اروپا برمی گردند هم ما کمک می کنیم و تبادل اطلاعاتی داریم. بنابراین توانایی داریم از تبدیل شدن آنها به یک تهدید و خطر بالقوه حملات تروریستی در خاک کشورهایمان جلوگیری کنیم.

دبیر کل ناتو در خصوص استراتژی سازمان در پنج سال آتی گفت: اینکه ناتو را قوی نگه دارم و در عین حال با همکاری شرکای مان موجب ثبات در همسایگی مان شوم از جمله استراتزی های ما در آینده است.

اشتولتنبرگ همچنین تصریح کرد: باید کاری کنیم تا نوار ارتباطی بین اروپا و آمریکای شمالی مثل کوه مستحکم باقی بماند. نشست مهمی ابتدای ماه سپتامبر برگزار کردیم که در آن تصمیمات مهمی اتخاذ شد. نشست دقیقا به این مربوط می شد که چگونه می توان ناتو را قدرتمند نگه داشت. بعنوان نمونه تصمیم گرفتیم تا یک "برنامه عمل آمادگی" را به اجرا درآوریم که هدفش در واقع آماده نگه داشتن نیروها و افزایش ظرفیت های نظامی مان است.