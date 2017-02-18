تلاش برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات آمریکا و اعضای اروپائی ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کفنرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا در ۷ ماه گذشته مجموعاً ۴۲ پروژه در حوزه های مختلف را مشترکاً سازماندهی کرده اند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: این پروژه ها از طرح های مختلف سایبری تا موارد مرتبط با همکاری های دریائی را پوشش می دهند.

«فدریکا موگرینی» تصریح کرد: اتحادیه اروپا و ناتو از دستور کارها و ترکیب متفاوتی بهره مند بوده؛ اما همکاری های بسیاری را با همکاری یکدیگر به انجام رسانده اند.

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پیش تر ناتو را به عنوان سازمانی کهنه و منسوخ خوانده در موضوع گیری دیگری «جیمز ماتیس» وزیر دفاع وی تصریح کرده بود که در صورتیکه اعضای اروپائی ناتو حق السهم خود را تا پایان ماه جاری میلادی پرداخت نکنند، آمریکا نیز تعهداتش را در قبال این نهاد کاهش خواهد داد.

بر این اساس، تحلیل گران تلاش مقامات اروپائی ناتو برای متحد جلوه دادن اعضای این نهاد را در راستای سرپوش گذاشتن بر اختلافات داخلی میان آمریکا و اعضای اروپائی ناتو قلمداد می کنند.