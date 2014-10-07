30 درصد مراجعات بیماران به پزشکان منشا روانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد جلیلی در آستانه برپایی سی و یکمین کنگره سالیانه انجمن روانپزشکان ایران، گفت: براساس یافته های این پژوهش 30 درصد دیگر از این افراد، مبتلا به مشکلات جسمانی و روانی به طور توام هستند و تنها 40 درصد دیگر واقعا به مشکلات جسمانی مبتلا هستند.

وی گفت: با توجه به اهمیت اختلالات خلقی به ویژه افسردگی ها که بعد از اضطراب، دومین بیماری شایع روانی در ایران و دیگر کشورها شناخته است، موضوع سی و یکمین کنگره سالیانه انجمن روانپزشکان ایران به افسردگی و اختلالات دوقطبی اختصاص دارد.

جلیلی ادامه داد: اختلالات دوقطبی نیز به وضعیتی اطلاق می شود که در آن بیماران در مقاطع زمانی مختلف دچار افسردگی و در زمانهای دیگری دچار سرخوشی غیرطبیعی و شیدایی می شود.

وی با اشاره به اینکه اختلالات خلقی بار مالی زیادی را بر اقتصاد خانواده و جامعه تحمیل کرده، سبب غیبت از کار می شود، خاطر نشان ساخت: افسردگی شایع ترین و پرخرج ترین بیماری اختلالات خلقی در جهان و از جمله کشور ماست که آمار آن نیز روبه افزایش است.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران یادآور شد: پدیده خودکشی که حاصل افسردگی است به دلیل ارتباط مستقیمی که با حیات یا مرگ انسان دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: مشکل اساسی در اختلالات خلقی آن است که این بیماری ها در جوامع مختلف به صورت اضطراب، افسردگی از سوی بیماران مطرح نشده، معمولا با شکایت های جسمی و دردهایی که در حوزه طب داخلی قرار دارند، بدون آنکه بیمار واقعا ضایعه عضوی داشته باشد از سوی او مطرح می شود.

به گفته جلیلی، بیماریهای روانی در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم بیشتر به صورت دردهای جسمانی از سوی بیماران ابراز می شود که وظیفه پزشک، کشف علت این قبیل اختلالات است.

وی بر ضرورت آشنایی پزشکان به ویژه پزشکان عمومی با علایم بیماریهای روانی تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: زمانی که بیمار با شکایتهای همچون تپش قلب، تنگی نفس یا درد در دیگر اندام ها مراجعه می کند، ضروری است، پزشک به جای ارجاع بیمار برای نوار قلب و سی تی اسکن و دیگر موارد تصویربرداری در ابتدا و در کنار معاینات بالینی از قبیل چک کردن فشار خون، نبض و... در مورد خواب، اشتها، غمگین یا افسرده بودن، تحریک پذیری و... سئوالاتی را از وی مطرح می کند تا مشخص شود، منشا بیماری روانی است یا جسمانی.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: با توجه به اهمیت بحث آموزشهای روانپزشکی به پزشکان به ویژه به پزشکان عمومی در کنگره امسال علاوه بر روانپزشکان، دیگر گروههای پزشکی از قبیل پزشکان عمومی نیز حضور خواهند داشت تا با جدیدترین دستاوردهای این رشته آشنا شوند.

سی و یکمین کنگره سالیانه انجمن روانپزشکان ایران با محوریت بررسی اختلالات خلقی 22 تا 25 مهر ماه امسال در سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.