"مسافر" حوزه هنری یزد به جشنواره پروین اعتصامی رسید

به گزارش خبرگزاري مهر، هیئت انتخاب هشتمین دوره جشنواره فیلم پروین اعتصامی، اسامی فیلم های داستانی راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره را اعلام کرد.

از جمله فیلم های راه یافته به بخش رقابتی جشنواره، فیلم داستانی "مسافر" به نویسندگی و کارگردانی رقیه توکلی است.

این فیلم 10 دقیقه ای با موضوع مذهبی، اجتماعی به تهیه کنندگی حوزه هنری یزد در سال 91 در بافت تاریخی اولین شهر خشت خام جهان تولید شده است.

داستان "مسافر" درباره ندا، دانشجوی مشهدی است که در یزد تحصیل می‌کند، صاحبخانه او، پیرزنی است که آرزوی زیارت امام رضا(ع) را دارد، پیرزن از ندا می‌خواهد او را به مشهد ببرد.

ندا اسدی، خدیجه اعرافی و سکینه شکاری در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

تصویربرداری این فیلم كار سیدمحسن حسینی است و احمد افشار و فاطمه مخدومی به ترتیب صدابرداری و تدوین آن را انجام داده اند و علی توکلی مدیر تولید فیلم است.

580 فیلم داستانی توسط هنرمندان و فعالان این عرصه به هشتمین جشنواره ملی پروین اعتصامی ارسال شده بود که 85 فیلم برای حضور در بخش رقابتی جشنواره انتخاب شد.

از این تعداد 78 فیلم در بخش "نیلوفر زرین" و هفت اثر در بخش "نقش زن در بنیان خانواده" حضور دارند.

هشتمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی از 28 مهر تا دوم آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.