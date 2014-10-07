زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی نمین بررسی شد/تاکید به حمایت از سرمایه گذار

به گزارش خبرنگار مهر بعد از ظهر سه شنبه در این نشست هم اندیشی مشاور اقتصادی استاندار اردبیل به ضرورت اجرای این طرح در استان تاکید کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی نمین از سال 81 مطرح شده و در سال 85 با وجود به اتمام رسیدن طرح تصویب آن منتظر مناطق دیگر در استان ها بوده و در نهایت در سال 89 مصوبه خود از مجلس را دریافت کرده است.

ارژنگ عزیزی تصریح کرد: سعی شده در مکان یابی بهترین نقطه از استان برای ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی انتخاب شود.

وی با یادآوری این موضوع که در تهیه پیش نویس این منطقه مشارکت داشته است، ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی نمین 20 کیلومتر با مرز و 50 کیلومتر با دریاف فاصله دارد.

به گفته عزیزی نزدیکی به دو گمرک آستارا و بیله سوار از دیگر امتیازات این منطقه است که موجب شده است افراد زیادی برای سرمایه گذاری در منطقه تقاضا دهند.

مشاور اقتصادی استاندار با بیان اینکه نزدیک به هشت پرونده در این خصوص در دست بررسی است ادامه داد: فقط یکی از پرونده ها 100 هکتار زمین را درخواست کرده است.

وی منطقه ویژه اقتصادی را فرصت مطلوبی برای تجارت خودرو و مصالح ساختمانی عنوان کرد و از ویژگی های انی منطقه معافیت عوارض گمرکی را برشمرد.

عزیزی با بیان اینکه اگر در این منطقه انبارهایی با امکانات تخلیه فراهم شود بسیاری از نیازها را تامین خواهد کرد، بیان داشت: می توان ماشین آلات تخلیه را بدون عوارض گمرکی وارد کرد.

مشاور استاندار در عین حال به معافیت این منطقه از قوانین کار اشاره کرد و گفت: کار بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما بوده و مرجع دادرسی هم شرکت سرمایه گذار است.

وجود پتانسیل های طبیعی در نمین برای منطقه ویژه

در این جلسه همچنین فرماندار نمین ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان را هدیه سفر رئیس جمهور خواند و افزود: در واقع منطقه از آن استان است و به دلیل واقع شدن در مجاورت شهرستان نمین به این نام خوانده می شود.

سید مهدی جوادی این شهرستان را برخوردار از امکانات متعدد طبیعی، صنعتی و گردشگری دانست و افزود: این شهرستان مرزی است و قبلا گمرک میناباد در آن فعال بوده است.

وی با بیان اینکه نمین دروازه اردبیل از سمت گیلان است، تاکید کرد: وجود صنایع محوری آرتا پلاست و سیمان، جنگل فندقلو، صنایع دستی با شهرت جهانی و نزدیکی به شهرک صنعتی شماره دو قابلیت های این منطقه است.

جوادی اضافه کرد: دو هزار هکتار زمین از طریق منابع طبیعی و 900 هکتار از طریق راه و شهرسازی در اختیار این پروژه قرار گرفته است و بررسی ها نشان می دهد ایجاد منطقه با حداقل مشکل همراه خواهد بود.

زمین منطقه ویژه حداقل معارض را دارد

فرماندار نمین تصریح کرد: سه روستا در جوار زمین دو هزار هکتاری این منطقه است و به غیر از استفاده از بخشی از زمین برای چرا نمی توانند ادعای دیگری نسبت به زمین داشته باشند.

رئیس شورای اداری شهرستان نمین معتقد است مشکل ورودی این منطقه باید رفع شود و طبق بررسی ها ورودی از سمت روستای خان کندی بهترین مسیر است.

همچنین مدیر کل منابع طبیعی استان در خصوص وضعیت معارضین زمین منطقه تصریح کرد: قانونا معارضی نداریم و بهره بردار یا عرفی است یا قانونی.

اسدالله محسن زاده با بیان اینکه آیا بعدا موضوع معارض به مشکل تبدیل خواهد شد یانه اضافه کرد: در این مطقه بررسی ها نشان می دهد مشکلی نداریم.

در عین حال مدیر کل محیط زیست استان اردبیل نیزخواستار توجه سرمایه گذار منطقه به پیوست زیست محیطی شد.

سید رضا موسوی تاکید کرد: تالاب پته خور در مجاورت این منطقه است و در صورتی که ایجاد منطقه آسیبی به تالاب وارد نکند ایرادی از نظر محیط زیست در اجرای پروژه وجود ندارد.

شهرک صنعتی ظرفیت ترافیک منطقه را ندارد

در ادامه مدیر عالم شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل به ضرورت مشخص سازی ورودی این منطقه تاکید کرد و افزود: عرض معابر شهرک صنعتی در فاز یک 18 متر است و ظرفیت ترافیک حمل و نقل منطقه ویژه اقتصادی را نخواهد داشت.

ابراهیم فریدی تصریح کرد: از سویی با توجه به واگذاری شهرک به شرکت خدماتی، شرکت خدماتی اجازه تردد واحدهای همجوار را نخواهد داد مگر اینکه هزینه تردد پرداخت شود.

وی با اذعان به اینکه بین شهرک صنعتی و فرودگاه به عرض 250 متر فاصله خط انتقال گاز است، اضافه کرد: این مسیر می تواند برای راه سازی منطقه ویژه مورد استفاده باشد.

در پاسخ به این درخواست مدیر عامل شرکت گاز استان نیز با بیان اینکه این حریم حریم انتقال خط گاز کارخانه سیمان است، اضافه کرد: حریم از هر طرف 250 متر است و به نظر می رسد برای راه سازی مشکلی ایجاد نکند.

فیروزخدایی به ضرورت مشخص سازی رقم دقیق گاز مورد نیاز منطقه ویژه تاکید کرد و افزود: در طراحی شهرک صنعتی زیر ساخت های مناسب طراحی شده و مشکلی در تامین گاز منطقه ویژه نخواهیم داشت.

تزریق برق به صورت خرد خرد امکان پذیر نیست

همچنین مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل نیز درخواست برق پنج مگا واتی را حجم غیر صنعتی عنوان کرد و افزود: باید رقم قطعی برق مورد نظر مشخص شود.

علیرضا علیزاده تصریح کرد: نمی توان برق را خرد خرد تخصیص داد و باید مشخص شود مقدار برق مورد نیاز منطقه چقدر است.

وی با بیان اینکه شرکت برق اردبیل توان تامین برق مورد نیاز را دارد، اضافه کرد: در عین حال سرمایه گذار می تواند به گزینه تامین برق با کمک انرژی پاک بیندیشد.

در ادامه مدیر عامل آب منطقه ای استان نیز رقم چهار هزار متر مکعب آب مورد نیاز طرح شده از سوی سرمایه گذار را غیر قطعی خواند و خواستار قطعیت در میزان آب درخواستی شد.

داوود نجفیان تاکید کرد: برآورد کلی از منابع آبی در ادامه استان را با چالش مواجه می کند و بر همین اساس ضروری است رقم قطعی مشخص شود.

سرمایه گذار ارباب رجوع معمولی نیست

در خاتمه این جلسه مدیر عامل شرکت بازرگانی شاهد به ضرورت حمایت سرمایه گذار طرح تاکید کرد و گفت: اگر ضرورت طرح بر مدیران اثبات شده باشد کار نیز راحت انجام خواهد شد.

محسن مسلم خانی تصریح کرد: نبود عدم راسخ از سوی مدیران استانی موجب می شود طرح یا ابتر بماند و یا به حدی طولانی شود که مقرون به صرفه نباشد.

سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی نمین با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری به منافع خود نیز می اندیشد اضافه کرد: در عین حال با این پروژه توجه ما به منافع استان هم هست.

مسلم خانی معتقد است سرمایه گذار ارباب رجوع معمولی نیست و نباید درگیر بسیاری از زیر ساخت ها و بوروکراسی های اداری استان شود.

وی خواستار حمایت مدیران استانی از اجرای این طرح شد و تاکید کرد: اراده استاندار برای ایجاد این منطقه باید به مدیران استانی نیز انتقال یابد.

در پایان این جلسه مقرر شد شرکت سرمایه گذار نیازهای زیر ساختی خود را به صورت قطعی مشخص کرده و به دستگاه های متولی اعلام کند.