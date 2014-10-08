به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در نشست با مسئولان فرماندهی انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: امنیت نقش بسیار مهمی در زندگی هر فردی دارد و دارای گستره وسیعی است که در عرصه‌های مختلف دخیل است.

وی در ادامه به اقتدار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: هر چند در کشورهای همسایه شاهد ناامنی‌های زیادی هستیم ولی در ایران اسلامی امنیت بالایی حکمفرما است.

امام جمعه بوشهر نبود نیروی امنیتی و انتظامی قوی را عاملی برای بروز مشکلات بزرگ در زندگی مردم در کشورهای همسایه دانست و گفت: یک فضای بسیار مطلوب، آرام و پر از امنیت را در کشور به واسطه حضور مقتدر نیروی انتظامی توانمند خود داریم.

حوزه نیروی انتظامی تنها به مقابله با جرایم ختم نمی شود

وی به نقش نیروی انتظامی در بهبود و حفظ سطح امنیت و اقتدار داخلی نظام و توانمندی در تمامی عرصه‌ها در مقابل تهاجم خارجی اشاره کرد و گفت: حوزه نیروی انتظامی بسیار وسیع است و تنها به مقابله با جرایم ختم نمی شود و در اقتدار داخلی و خارجی نقش دارد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه مقاومت در مقابل بیگانگان نیازمند اقتدار و امنیت داخلی است، بیان داشت: در صورتی که امنیت داخلی نداشته باشیم هم در فضای ملی دچار چالش‌های جدی خواهیم بود و هم اقتدار خارجی ما تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اقتدار زائیده ایمان، تقوا، اخلاق، تلاش جهادی و کارآمدی است، افزود: نیروی انتظامی باید اقتدار داشته باشد و در فضا و جغرافیای حوزه انتظامی باید بدون توقع تلاش شود.

کاهش 54 درصدی در زمینه جرایم تجاوز به عنف

فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور افزایش سطح امنیت در استان بوشهر صورت گرفته است و آمار بیانگر رضایت مردمی از اقدامات نیروی انتظامی در استان بوشهر است.

سردار حیدر عباس‌زاده به تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش وقوع جرایم و همچنین افزایش کشفیات جرایم در استان اشاره کرد و بیان داشت: از این نظر شاهد وضعیت بسیار خوبی هستیم که زمینه افزایش امنیت را فراهم کرده است.

وی به ارائه آماری از تلاش های نیروی انتظامی در شش ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: کاهش 20 درصدی قتل در استان طی این مدت داشته‌ایم که در زمینه کشفیات نیز آمار 171 درصدی محقق شده است.

افزایش 54 درصدی کشفیات قاچاق کالا در استان

فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشفیات 95 درصد قتل‌های استان بوشهر طی مدت یاد شده اشاره کرد و افزود: سرقت‌های مسلحانه در استان بوشهر 50 درصد کاهش یافته است.

وی به کاهش 54 درصدی در زمینه جرایم تجاوز به عنف اشاره کرد و بیان داشت: کاهش 50 درصدی سرقت به عنف و کشفیات 148 درصدی این جرایم نیز از دیگر افتخارات پلیس در استان است.

عباس‌زاده از کاهش 50 درصدی سرقت به عنف، کشف دو هزار و 550 کلیوگرم مواد مخدر طی شش ماه نخست امسال و افزایش 80 درصدی کشفیات سلاح و مهمات جنگی در استان خبر داد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر از افزایش 54 درصدی کشفیات قاچاق کالا در استان خبر داد و بیان داشت: شاهد کاهش هشت درصدی تصادفات فوتی در استان بوشهر هستیم.