به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا 2014 - میانمار ظهر امروز پنجشنبه با برگزاری دو دیدار از گروه‌های A و C آغاز شد که در گروه A تیم فوتبال جوانان ایران درحالی با نتیجه 2 بر یک مغلوب تایلند شد که نیمه نخست را با برتری یک برصفر به سود خود خاتمه داده بود.

در این بازی که در ورزشگاه "یات یانگون" برگزار شد، امیرمحمد مظلوم در دقیقه 15 تک گل تیم جوانان ایران را به ثمر رساند اما تاناسیت سیری‌پالا (65) و چنروپ سامپائودی (82) برای تایلند گلزنی کردند تا در نهایت این مسابقه با برتری حریف تایلندی به پایان برسد.

در جریان این مسابقه که بیشتر توپ و میدان در اختیار شاگردان علی دوستی‌مهر بود، تایلندی‌ها در نیمه دوم از دو اشتباه مدافعان و دروازه‌بان ایران به گل رسیدند، هرچند تیم ایران در دقایق 69 و 80 به ترتیب توسط سعید عزت‌اللهی و یوسف سیدی تیر دروازه حریف تایلندی را لرزاندند.

تیم جوانان ایران روز شنبه هفته آینده، در دومین دیدار خود در این رقابتها برابر یمن به میدان می‌رود و روز دوشنبه هم مقابل میانمار، میزبان مسابقات صف آرایی خواهد کرد.

در دیگر بازی همزمان، تیم فوتبال جوانان کره‌جنوبی با 6 گل از سد ویتنام عبور کرد.

روز نخست از مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری غاز می‌شود:

گروه A:

* میانمار - یمن، ساعت 15:30، ورزشگاه یات یانگون

گروه C:

* ژاپن - چین، ساعت 15:30، ورزشگاه وونا تیختی نایپیتاو